Otomatik BES'e Yeni Katılım 1 Ocak 2018'de!
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Otomatik BES'e Yeni Katılım 1 Ocak 2018'de!


Otomatik BES'e Yeni Katılım 1 Ocak 2018'de!
Otomatik BES'e Yeni Katılım 1 Ocak 2018'de! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-17 Saat: 11:48:25
Anasayfa Eko Gündem Otomatik BES'e Yeni Katılım 1 Ocak 2018'de!

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülke genelindeki mahalli idareler, KİT'ler ve 50 ile 100 arasında çalışanı olan özel sektörler otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne geçecekler.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülke genelindeki mahalli idareler, KİT'ler ve 50 ile 100 arasında çalışanı olan özel sektörler otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne geçecekler.

Türkiye geneli tasarrufların artırılması hedefi ile 2017'nin başından beri uygulanan otomatik BES'e 45 yaş ve altındaki yaş grubunda olan çalışanların kademeli katılımı 2018'de de devam edecek.

10 ile 50 arasında çalışanı olan özel sektör sisteme 1 Temmuz 2018 tarihinde, 5 ile 10 arasında çalışanı bulunan özel sektör ise 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren katılım sağlayacak. BES'e otomatik katılım kapsamında ilk olarak 1000 ve üzerinde çalışanı olan özel sektörler 1 Nisan'da sisteme dahil olmuşlardı. 100 ile 250 arasında çalışanı bulunan özel sektör kuruşları ise 1 Temmuz'da katılım sağlamışlardır. Sisteme yeni katılım sağlayan çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık olarak BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı şartlara tabi tutularak yüzde 25 oranında teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi takibinde de sisteme devam edenler için ilave olarak 1.000 TL devlet katkısı verilecek. Ayrıca bunların yanı sıra emeklilik hesaplarında birikimi olan ve bunu yıllık gelir sigortası ile almak isteyen çalışanlara ise birikimlerinin yüzde 5'i kadar da ek devlet katkısı verilecek.

Otomatik BES'te Mevcut Çalışan Sayısı 3,4 Milyon!

Otomatik BES'e ilişkin olarak 8 aralık tarihinden itibaren 3 milyon 425 bin 335 çalışanı bulunmakta. Sistemdeki çalışanların fon tutarı ise 1 milyar 670 milyon 644 bin 116 Türk Lirası. BES'te çalışan toplam çalışan sayısı 6 milyon 902 bin 24 olup, fon tutarları ise 66 milyar 149 milyon 364 bin 553 Türk Lirası.

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