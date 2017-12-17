Perakende Sektöründe Yabancı Yatırım Beklentisi 2018'de 18 Milyar Dolar!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, 2017 yılı içinde alışveriş merkezlerinin yaklaşık olarak 110 milyar Türk Lirası tutarında ciro yapacaklarını beklediklerini söyledi.

2017 yılı ile ilgili değerlendirmelerde ve 2018 yılı ile ilgili de beklentilerini açıklayan Belgü, AYD'nin endeks verileri kategori olarak incelendiği zaman en yüksek artış meydana gelen kategorinin teknoloji olduğunu, bu yılın ocak ile eylül dönemler arasında teknoloji kategorisinde ciroların yaklaşık olarak yüzde 18 oranında artış meydana geldiğini söyledi.

Bu yılın sonu itibari ile AVM'leri ziyaret eden kişi sayısının 2 milyarın üzerinde olacağını söyleyen Belgü, bu rakamın gelecek yıl sonunda 2,1 milyara ulaşabileceğini, alışveriş tutarı bazında metrekare başında elde edilen verimliliğin ocak ve eylül dönemleri arasında 824 Türk Lirası olduğunu, ancak bu rakamların aylık olarak değerlendirildiğini, ağustos ayında bu sayının 935 Türk Lirası olduğunu, bu sayısı Kurban Bayramı'nın etkilediğini söyledi.

Şuanda Toplam İstihdam 480 Bin

Perakende sektöründe toplamda istihdam edilen kişi sayısının yaklaşık olarak 480 bin olduğunu söyleyen Belgü, bu sayının 2018 sonunda ortalama olarak 520 bin kişiye kadar çıkabileceğini, ülkemizde şuanki AVM sayısının 395 olduğunu, bu AVM'lerin toplamdaki kiralanabilir alanlarının ise yaklaşık olarak 11,9 milyon metrekare büyüklüğünde olduğunu, 2018'de bu sayının 405 ile 140 civarına artabileceğini beklediklerini söyledi.

Perakende sektörün bugüne kadar olan yatırımın bedelinin yaklaşık olarak 55 milyar dolar olduğunu söyleyen Belgü, gelecek yıl yatırım bedelinin ortalama olarak 58 milyar dolar değerine kadar çıkabileceğini, şuanda yabancı yatırımların 13 milyar dolar olduğunu, bu rakamında da 2018'de 18 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.