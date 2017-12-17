Kuyumculuk Sektöründe 7 Mesleğin Standardı Belirlendi!
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Kuyumculuk Sektöründe 7 Mesleğin Standardı Belirlendi!


Kuyumculuk Sektöründe 7 Mesleğin Standardı Belirlendi!
Kuyumculuk Sektöründe 7 Mesleğin Standardı Belirlendi! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-17 Saat: 12:51:39
Anasayfa Eko Gündem Kuyumculuk Sektöründe 7 Mesleğin Standardı Belirlendi!

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), dökümcü, mıhlayıcı, sadekar ve modelcinin de yer aldığı 7 mesleğin kuyumculuk ile ilgili standardını belirledi. Bunun neticesinde de ulusal standardı belirlenen meslek sayısı ise 761'e çıktı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), dökümcü, mıhlayıcı, sadekar ve modelcinin de yer aldığı 7 mesleğin kuyumculuk ile ilgili standardını belirledi. Bunun neticesinde de ulusal standardı belirlenen meslek sayısı ise 761'e çıktı.

Faaliyetlerine 2006 yılında başlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu  tarafından, meslek standartlarının belirlenmesi ile çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Kurulduğu günden bugüne kadar hem bilgi hem de yetenekleri ile yeterliliğini ispat eden toplamda 261 bin çalışma mesleki yeterlilik belgesi sağlayan  kurum, aşçılardan figüranlara, kasaplardan güzellik uzmanlarına kadar 754 tane mesleğin standardını belirledi. En son olarak da İstanbul Ticaret Odası tarafından sağlanan standardın hazırlanan kuyumculuk sektörü ile ilgili seviye 4 dökümcü, seviye 4 mıhlayıcı, seviyede 4 modelci, seviye 4 obje imalatçısı, seviye 5 sadekar, seviye 4 seri üretim elemanı, seviye 4 yüzey işlemcisi mesleklerini stardartlarını belirleyen MYK, bunun sonucunda da ulusal meslek standardı saptanan meslek sayısını 761'e çıkarttı.

Ceylan: İl Hedefimiz Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfındaki Mesleklerin Standartlarını Belirlemek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, kurum olarak mesleklerin standardını belirleme ile çalışma hayatlarına nitelikli eleman kazandırma faaliyetleri kapsamında yoğun olarak çalıştıklarını, ilk sırada tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında bulunan mesleklerin standartlarının hedeflerini belirlemeyi hedeflediklerini, bu kapsamda da çok sayıda kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile birlikte  anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Uluslararası akreditasyonu olan 104 sınav ile belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdiklerini söyleyen Ceylan, ülke genelinde yetkilendirdikleri sınav ile belgelendirme kuruluşları ile yıllık sınav kapasitelerini 2 milyona çıkarttıklarını, 2023 hedefleri yönünde insan kaynağını mesleki yeterlilik bilincine ve belgesine sahip olabilmeleri için çalışmalarının devam ettiğini, son aşamada da kuyumculuk sektöründe yer alan yedi mesleğin ulusal meslek standardında belirlenmesi için önem adımlar attıklarını söyledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK kuyumculuk sektörü
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