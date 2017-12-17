Savunma Sanayi Araçlarının İhracatı İçin Yeni Anlaşmalar İmzalandı
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Savunma Sanayi Araçlarının İhracatı İçin Yeni Anlaşmalar İmzalandı


Savunma Sanayi Araçlarının İhracatı İçin Yeni Anlaşmalar İmzalandı
Savunma Sanayi Araçlarının İhracatı İçin Yeni Anlaşmalar İmzalandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 13:32:37
Anasayfa İthalat&İhracat Savunma Sanayi Araçlarının İhracatı İçin Yeni Anlaşmalar İmzalandı

Savunma sanayisi yetkililerinden elde edilen bilgiler dahilinde, zırhlı kara aracı üretimi gerçekleştiren Nurol Makina, Katar ile kurduğu temaslar sonucunda savunma sanayisi alanında büyük anlaşmalar imzalandı.

Nurol Makina, 7 ay önce tanıtımını yaptığı yeni zırhlı aracı NMS 4x4 modelinden Katar'a 100 tane ihraç edecek. Bu modelin yanı sıra, Nurol Makina'nın 400 tane “Ejder Yalçın” adlı zırhlı modelini de satın almayı planlıyor. Türk savunma sanayisi, Katar'a geniş ölçekli bir zırhlı araç satışı yapacak. Nurol Makina'nın, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak yönünde imzaladığı sözleşme sonucunda, yüzlerce zırhlı araç ve ek olarak savunma sanayisi ürününün de ilk defa ihracatı yapılacak.

İmzalanan sözleşmeye göre, Nurol Makina’nın üretimini gerçekleştirdiği 400 tane Ejder Yalçın ve NMS 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, ilk defa mayıs ayında gerçekleştirilen 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda "Hafif Zırhlı Araçlarda Yeni Bir Çağ Başlıyor" adlı slogan adı altında tanıtılmıştı.

Türk Savunma Sanayisi Ürünleri Katar’da

İlk defa mart ayında Tunus'a ihracatı yapılan Ejder Yalçın, Özbekistan ile 24 hazır alım, 1000 tane de ortak üretim için imzalanan mutabakat muhtırasından sonra ihracattaki başarısına devam ediyor. NMS'nin tanıtımının ardından geçen 7 ayda ilk ihracat anlaşmasını imzalamış bulunuyor. Bu ihracatın sonucunda NMS ilk defa bir ülkenin envanterinde bulunacak.

Katar’lı tedarik makamıyla önce Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı için Nurol Makina ile temas kuruldu. Bu görüşmeler esnasında NMS modeline dair de bilgiler alan Katarlı yetkililer, iki modeli de envanterine ekleme kararı aldı. Çöl kamuflajıyla ilk defa Katar Milli Günü etkinliklerinin provalarında gösterime çıkan Ejder Yalçın ve NMS araçları, etkinliklerde düzenlenecek askeri geçit töreninde halka gösterilmiş olacak.

ASELSAN Nurol Makina NMS Ejder Yalçın Savunma Sanayi
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