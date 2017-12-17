Tesis Bu Özel Koyunları İhaleyle Satıyor!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde damızlık koyunlardan her sene 40 bini aşkın üstün özellikli "İvesi" cinsi kuzu üretiliyor. Yüksek süt verimi ve etinin tadıyla meşhur İvesi cinsi koyunlar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesindeki bir işletmede damızlık olarak yetiştiriliyor. Her sene ihalelerle yüksek fiyat üzerinden besicilere satılan koyunlar, hayvancılık sektörüne ciddi fayda sağlıyor.

50 bin civarı koyunun yetiştirildiği işletmede, yüksek verimli hayvanların doğal yollarla döllenmesi sağlanarak, üstün özellikli 40 bin kuzu elde ediliyor. Bu kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve 300’e yakın çoban tarafından titizlikle yetiştiriliyor.

Doğumların başlamasıyla birlikte kuzu seslerinin duyulmaya başladığı işletmede, yavruların sabah ve akşam belli saat aralıklarında anneleri tarafından besleniyor. Gün içinde devamlı olarak kontrol altında tutulan "Özel Kuzular", üç ayın sonunda sütten kesilerek besiye geçiriliyor. Kuzuların büyük bir kısmı ihale ile satılırken, kalan kuzular damızlık olarak büyütülüyor ve sürüye ekleniyor.

Yetkililer Tarafından Özenle Yetiştiriliyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda işletme şefi Bora Sarıçam, yeni doğan kuzularda dahil olmak üzere 85 bin küçükbaş hayvanı yetiştirdiklerini anlattı. Kuzularla ayrı ayrı ilgilendiklerini dile getiren Sarıçam, gün içinde iki defa kuzuların süt emmelerini sağladıklarını anlattı. Sağımı biten koyunların kuzularıyla bir araya getirildiğini söyleyen Sarıçam, kuzuların yüzlerce koyunun içinden annesini bulabildiğini, bunun kendileri için şaşırtıcı bir durum olduğunu belirtti. İşletmede 300'ü aşkın çobanla çalıştıklarını ifade eden Sarıçam, personelin kuzuların açlığıyla, hastalığıyla ve tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtti.