Çelik Boru İhracatında Dünya Devleriyle Yarışıyor
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Çelik Boru İhracatında Dünya Devleriyle Yarışıyor


Çelik Boru İhracatında Dünya Devleriyle Yarışıyor
Çelik Boru İhracatında Dünya Devleriyle Yarışıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 14:25:34
Anasayfa İthalat&İhracat Çelik Boru İhracatında Dünya Devleriyle Yarışıyor

Ortadoğu'dan Avrupa'ya çelik boru ihraç eden Hatboru, 40 ülkenin içme, sulama, sondaj, petrol ve doğalgaz borusu gereksinimlerini gideriyor.

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bini kapalı alanlık 100 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu alanda çelik boru üretimi yapan şirket, 400 kişiyi istihdam ediyor. Şirketin, senelik bazda 200 bin ton üretim hacmine sahip. Kullandıkları ileri teknoloji ile sektörde aranan marka durumunda olduklarını ifade eden Hatboru Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, sondaj boru üretimi yaparak girdikleri sektörde, üstünden geçen 25 senede ürün yelpazelerini genişlettiklerini dile getirdi. 9 personelle girdikleri sektörde günümüzde 400 kişiye iş olanağı sunduklarına dikkat çeken Kılıçlar, dünya üzerinde çelik boru pazarında en iyi üreticilerden olduklarını belirtti.

Zaman İçinde Ürün Portföyü Genişletildi

Şirketin 1992 senesinde sondaj boruları üretimiyle faaliyete başladığını anımsatan Kılıçlar, zaman içinde büyümek istediklerini ve o günlerde yaptıkları incelemeler sonucu pazarda en uygun üretimin ya da en çok satılacak borunun spiral kaynaklı çelik boru olduğunu belirlediklerini aktardı. Yapılan bu incelemeler sonucunda 1998 senesinde üretime geçtiklerini ifade eden Kılıçlar, 1999 senesinde ilk defa üretime, 2000 senesinde ise ilk ihracatlarını yaptıklarını anlattı. Şirket, ilk ihracatlarını Arapça konuşulan ülkelere gerçekleştirirken, zaman içinde Ortadoğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'ya kadar ihracat yapar hale gelmiş durumda.

Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçlar, 2016 senesinde üretimlerinin yüzde 70'lik bölümünün ihraç edildiğini, bu sene ise ihracatın yüzde 40'larda kalmasını öngördüklerini bildirdi. 2016’da çok iyi bir sezon geçirdiklerine işaret eden Kılıçlar, bu sene Ortadoğu'da yaşanan olayların ve döviz kurunun yükselmesinin sonucunda mevcut olan varlığı koruma kararı aldıklarını aktardı.

Hatboru Çelik Boru İhracat Antakya Organize Sanayi Mehmet Kılıçlar
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