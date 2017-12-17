Faiz Geliri İstemeyen Yatırımcılara Özel! Katılım Sigortacılığı Dönemi
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Faiz Geliri İstemeyen Yatırımcılara Özel! Katılım Sigortacılığı Dönemi


Faiz Geliri İstemeyen Yatırımcılara Özel! Katılım Sigortacılığı Dönemi
Faiz Geliri İstemeyen Yatırımcılara Özel! Katılım Sigortacılığı Dönemi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 14:41:36
Anasayfa Eko Gündem Faiz Geliri İstemeyen Yatırımcılara Özel! Katılım Sigortacılığı Dönemi

Faiz hassasiyeti olan vatandaşlar için, ortak risk paylaşımı ile dayanışmayı tenel alan "Katılım Sigortacılığı"nda yeni süreç 20 Aralık tarihinden itibaren başlıyor.

Katılım sigortacılığı faaliyeti yapmak isteyen firmalar, katılımcıların birikimleri faiz bulunmayan finansal araçlarda değerlendirilmiş olacak. Sigorta firmaları, vekalet, mudarebe (Emek- Sermaye Ortaklığına Dayalı Kar Paylaşımı Esası) ile bu iki yönetim türünün birleşmesinden oluşan hibrit modelde ya da danışma komitesinin onaylayacağı başka bir modelde faaliyet gösterebilecek.

Katılımcılarla firma arasında olacak mudarebe modelinde paylaşım oranının ya da vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi imzalanmadan önce bildirilmesi mecburi olacak. Firmanın katılımcıların lehinde yaptığı değişiklikler haricinde, aynı sene içerisinde önceden belirlenen ücret ve oranlarda değişiklik yapılmayacak. Sigorta firması, katılımcıların katkılarından oluşan risk fonuyla sermayedarlarının ve üyelerinin fonunun ayrı olarak yönetimini yapacak. Firma, katılımcıların birikim amacıyla oluşturduğu katkı primi ödemelerinin ve bunların katılım finans ilkelerine uygun yatırım yollarından elde edilen getirilerinin takibinin yapıldığı "Katılımcı Yatırım Fonu"nu kuracak.

Firma, her dönem sonunda risk fonu için onaylanan aktüel ve katılım finans şartlarına uygun şekilde bakiye hesabı yapacak. Bahsedilen hesaplamanın ardından fonun oluşturduğu açık ya da fazla, sigorta firmasının internet sitesi tarafından bildirilecek. Bahsedilen bakiyenin fazla vermesi halinde, bu miktar "Katkı Primlerinin Düşürülmesi İçin Kullanılması", "Gelecekteki Öngörülemeyen Riskler İçin İhtiyat Fonunun Ayrılması", "Şirketin Pay Almasına Müsaade Edilmeksizin, Tamamen Ya Da Kısmen Katılımcılar Arasında Paylaştırılması", "Danışma Komitesinin Onaylayacağı Başka Bir Şekilde Değerlendirilmesi" alanlarına dağıtılacak.

Bakiyenin tümünün veya belirli bir bölümünün katılımcılara dağıtımı aşağıdaki tekniklerden birinin seçilmesiyle gerçekleştirilecek;

- Bakiye, bahsedilen dönem içinde tazminat alıp almadıkları göz önünde bulundurulmadan, ödenen katkı primlerine göre tüm katılımcılara dağıtılacak.

- Bahsedilen süreçte, hiç tazminat almayanlara dağıtılacak.

- Bahsedilen süreçte, tazminat alıp almadıkları göz önünde bulundurulmadan fona olumlu katkıları bulunan tüm katılımcılara verilecek.

- Danışma komitesinin onay vereceği başka bir yöntemle dağıtma şekli seçilebilecek.

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