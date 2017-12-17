TEI Modernizasyon Yatırımı Yapma Kararı Aldı

Uluslararası motor üreticileri için üretim gerçekleştiren şirket, Türkiye'nin motor teknolojilerine dair projelerde ciddi sorumluluklar kabullenen TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi (TEI), uçak ve helikopter motoru montajı ve motor parçası üretim kapasitesini yükseltecek 205 milyon lira tutarında yatırım yapma kararı aldı. Havacılık sektörüne 12 parça üretimle giriş yapan TEI, 30 sene içinde parça ve modül üretiminde 40 ayrı motor programı için 800’ün üzerinde parça üretimi yapar hale geldi. TEI, uluslararası standartlara uygun, güvenli ve yüksek kaliteye sahip üretimiyle dünya pazarında büyük bir paya sahip oldu.

TEI, günümüzde hala parça ve modül üretimi, motor montaj ve test aşamaları, motor bakım, onarım ve revizyonu, motor tasarım ve ürün geliştirme alanlarına yönelik faaliyette bulunuyor. Deneyim kazanmaya devam eden, teknolojisini geliştiren şirket, yurt içinde bu sektörün ihtiyaçlarını karşılarken, dünya çapında da ciddi bir motor üreticisi olmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. Çoğalan proje sayısı, genişleyen iş hacmi, gelişen yeni teknolojiler gibi alanlarda yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Ekonomi Bakanlığından Tam Destek!

TEI, uçak ve helikopter motoru montaj sayısını ve motor parçası üretimini yükseltecek yatırımlara odaklandı. Buna göre, 205 milyon liralık masrafı olacak modernizasyon çalışmalarını gerçekleştirecek. Şirket, yatırımları sonucunda senede 50 tane uçak ve 50 tane helikopter montajıyla, 185 bin kilo uçak, 19 bin kilo helikopter motoru parçası üretimi gerçekleştirecek. Ekonomi Bakanlığı da yapılacak bu yatırımların, yatırım teşvik mekanizmasıyla desteklenmesi kararına vardı. TEI, vergi, sigorta primi, yatırım katkısı ve faiz alanında verilen desteklerden faydalanacak.