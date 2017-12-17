Türkiye’den İthal Alıp Başka Ülkelere Satıyorlar!
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Türkiye’den İthal Alıp Başka Ülkelere Satıyorlar!


Türkiye’den İthal Alıp Başka Ülkelere Satıyorlar!
Türkiye’den İthal Alıp Başka Ülkelere Satıyorlar! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 15:13:27
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye’den İthal Alıp Başka Ülkelere Satıyorlar!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayva üretiminde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye'nin, ihracat birinciliğini ayva yetiştirmeyen Hollanda'ya verdiğine dikkat çekti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bayraktar, dünya üzerinde ayva üretiminde Türkiye, Çin ve Özbekistan'ın ilk üç sırada bulunduğunu fakat Türkiye haricinde diğer üretim yapan ülkelerin ayva ihracatından gelir sağlayamadığını dile getirdi. Hollanda'nın ise ayva üretmemesine karşın ihracatının yüksek olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Hollanda’nın Türkiye de içinde olmak üzere çeşitli ülkelerden ithal aldığı ayvayı, ambalajlayarak ve pazarlama kanallarını kullanarak ihraç ettiğini ifade etti.

Hollanda’nın ayva ihracatında 5 sene içinde 4 defa birinci olduğuna değinen Bayraktar, Türkiye’nin 2012-2016 seneleri arasında yalnızca 2012 senesinde ihracatta birinci sıraya yerleştiğine değindi. Türkiye, 2012 senesinde 8.7 milyon dolar, 2013 senesinde 11.7 milyon dolar, 2014 senesinde 10 milyon dolar, 2015 senesinde 10.7 milyon dolar tutarında ayva ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, Hollanda'nın ise 2012 senesinde 6.9 milyon dolar, 2013 senesinde 11.9 milyon dolar, 2014 senesinde 19.5 milyon dolar, 2015 senesinde 22.9 milyon dolar, 2016 senesinde 11.6 milyon dolar ayva ihraç ettiğine dikkat çekti.

Türkiye’de Pazarlama Kanallarını Etkin Olarak Kullanmalı

Sakarya'daki ayva üretiminin kapasitesine işaret eden Bayraktar, Sakarya'nın taban suyuyla yüksek arazilerde yetişen ayvanın kalite özellikleri ve lezzet yönünden diğer ayva çeşitlerine göre çok daha kaliteli olduğuna değindi. Sakarya'da üretilen ayvanın ön plana çıkması ve bulunduğu yerle özdeşleşmesi için coğrafi işaret tescilinin yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Bayraktar, Hollanda’nın da Sakarya'da üretilen ayvanın kalitesini ve üstünlüğünü fark ederek son senelerde Türkiye’den ithal aldığı ayva miktarını yükselttiğine işaret etti. Bayraktar, ayva üretiminde dünyada birinci olan Türkiye'nin ihracatta da lider konuma yükselmek için pazarlama kanallarını aktif bir şekilde kullanmasının önemine değindi.

Hollanda Ayva Sakarya Şemsi Bayraktar TZOB
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