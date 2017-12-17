Türkiye İş Bankası Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarını Düşürdü! Yeni İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları!
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Türkiye İş Bankası Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarını Düşürdü! Yeni İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları!


Türkiye İş Bankası Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarını Düşürdü! Yeni İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları!
Türkiye İş Bankası Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarını Düşürdü! Yeni İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-17 Saat: 15:35:10
Anasayfa Kredi&Faiz Türkiye İş Bankası Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarını Düşürdü! Yeni İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları!

Türkiye İş Bankası, çok sayıda başvuru kanalı, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planları ile müşterilerine yeni yıl kredi kampanyası sunuyor.

Türkiye İş Bankası, çok sayıda başvuru kanalı, uygun faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planları ile müşterilerine yeni yıl kredi kampanyası sunuyor.

Yeni Yıl Kredisi Faiz Oranları ve Detayları

Türkiye İş Bankası yeni yıl kredi kampanyasının faiz oranları yüzde 1,36'dan başlıyor. Banka faiz oranları düzenlenen geri ödeme planlarına göre değiştiriyor. 24 aya kadar olan kredi vadelerinde yüzde 1,42 oranında, 24 ay ile 36 ay arasındaki vadelerde yüzde 1,39 oranında, 36 ile 48 ay arasındaki vadelerde ise yüzde 1,36 oranında faiz uygulayan banka, 1.300'den fazla şubesi ve dijital bankacılık kanalları ile müşterilerine her zaman destek oluyor.

Yeni Yıl Kredisi Başvurusu Detayları

Yeni Yıl Kredi Başvurusunu bireyler SMS atarak, bankanın mobil uygulamasına telefonlarına yükleyerek, bankanın internet bankacılığı kanalını kullanarak, telefon şubesini arayarak, ATM'lerine giderek yahut banka şubelerini ziyaret ederek yapabilmektedirler. SMS ile yapılan başvurularda NAKIT, T.C. kimlik numara, kredi tutarı ve aylık geliri sırası ile yazılması ve takibinde de 4402'ye mesaj atılması gerekmektedir. Anında ya da banka şubeleri ziyaret edilerek yapılan tüm başvurularda Türkiye İş Bankası kredi taleplerinin anında değerlendirip, müşterilerini bilgilendirmektedir. SMS ile yapılan başvurularda müşterilerin GSM operatörlerinden 1 sms karşılığı ücret tahsil edilip, kredi onayı halinde de kredi tutarı anında bireylerin vadesiz hesaplarına yatırılmaktadır.

Söz konusu kampanya 4 Aralık tarihinde oluşturulmuş olup, 3 Ocak 2018 tarihinde de kaldırılacaktır. Yani uygun faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenlerin en geç 3 ocak gününe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Kredi teminatı için müşterilerinin ödeme süresinden hayat sigortası yaptırmalarını isteyen banka, dosya masrafları için de tek seferlik ücret almaktadır. Bu ücretin içine ise BSMV dahil edilmemektedir.

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