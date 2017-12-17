Türk Ayakkabı Firması Dünya Genelinde Mağazalaşma Yolunda

Şirket, dünyanın çeşitli bölgelerinde açtıkları mağazalarla ve kısa süreç içinde gerçekleştirdiği ihracat başarısıyla göze çapıyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Peksarı, , 11 sene önce İzmir'de bir tasarım atölyesi olarak işe başladıklarını, bunun ardından farklı ürünlerin üstünde tasarım yaparken dijital baskıları ayakkabı ve çantalara baskılama yöntemini keşfettiklerini ifade etti. Dijital alanda hazırlanan dizaynları ayakkabı ve çantalar üzerine işleyerek kısa zaman içinde ciddi bir müşteri kitlesi kazandıklarını dile getiren Peksarı, e-ticaret yoluyla Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine kadar markalaştıklarını anlattı.

Ürünlerinin internet platformları haricinde satılması için ilk sırada Ortadoğu ülkeleri olmak üzere mağazalaşmaya başladıklarını söyleyen Peksarı, 2017 sezonunu 11 ülkede 20 mağaza bulundurarak sonlandıracaklarına değindi. Üretilen ürünlerin yüzde 80'lik kısmını ihraç ettiklerine işaret eden Peksarı, en önemli konu olarak kendi markalarını ihracat eden bir şirket olduklarına dikkat çekti.

Dünya Üzerinde Meşhur Bir Marka Olma Yolunda

Şirketin şu an Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa, ABD, Makedonya, İtalya, İsrail, İran, BAE ve KKTC'de mağazaları bulunuyor. Son mağaza ise Tahran’a açtıldı. Şirket ilerleyen günlerde de Tebriz'de mağaza açmayı düşünüyor. Avrupa'dan sonra ABD pazarına yöneldiklerine değinen Peksarı, New Jersey'de bir mağazalarının olduğunu, aralık ayının sonunda da Miami'de mağaza açacaklarını anlattı. Sokak mağazalarıyla büyüdüklerine işaret eden Peksarı, 5 sene içindeki hedeflerinin yurt dışında 100 mağazaya ulaşarak güçlü bir dünya markası haline gelmek olduğunu belirtti.

Ayakkabıda senelik bazda 200 bin, çantada ise 70 bin tane ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Peksarı, üretimlerinin büyük bir kısmını sektör firmalarına ürettirdiklerini ifade etti. Peksarı, kilo başına düşen ihracat değerini 43 dolara yükselttiklerini, sanat ve tasarımın öncüleri sayılan şehirlerin sokaklarında Dogo mağazalarının gördüğü ilgiden gurur duyduklarını dile getirdi.