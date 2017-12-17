İş Dünyasının 2018’e Dair Beklentileri Olumlu Yönde
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İş Dünyasının 2018’e Dair Beklentileri Olumlu Yönde


İş Dünyasının 2018’e Dair Beklentileri Olumlu Yönde
İş Dünyasının 2018’e Dair Beklentileri Olumlu Yönde Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 15:53:02
Anasayfa Eko Gündem İş Dünyasının 2018’e Dair Beklentileri Olumlu Yönde

2018 senesine dair beklentileri hakkında açıklamalarda bulunan iş dünyası örgütlerinin yetkilileri, küresel ekonomide yaşanacak gelişmelere dair olumlu beklentilere sahip.

Ekonomik ve siyasi yönüyle, küresel ve jeopolitik olaylara ek olarak dövizdeki oynaklığın Türkiye'nin ekonomik dengeleri üzerinde olumsuz bir etki bırakmasıyla zor bir süreci arkasında bırakan Türk iş dünyası, 2018 senesinde gelişmelerden ümitli. Gelecek senede dair beklentilerinden bahseden iş dünyası örgütlerinin temsilcileri, küresel ekonomide yaşanacak gelişmelerin yönlendireceği 2018 sezonunu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgedeki jeopolitik belirsizliklerin azalmasının ülke ekonomisi üzerinde destekleyici bir etki oluşturacağı, alınan tedbir kararlarının ve verilecek teşviklerin etkisiyle ekonomideki sıkılığın sona ererek, üretim, yatırımlar ve ihracatın ivme kazanacağını öngörmekte.

2017’de ekonominin, geçtiğimiz seneye kıyasla zorlu bir senenin ardından hızlı ve beklentilerin oldukça üstünde büyüyerek kendini onardığına işaret eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, yapılan geniş ölçekli yeniliklerin 2018 senesinin ilk çeyrek döneminde uygulanmaya başlamasının, iş dünyasında etkin yatırım planları olan şirketlerin 2018 senesine endişeleri olmadan gireceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.  Olpak, revize edilen uygulamaların, şirketler tarafından olumlu karşılandığını ve bu uygulamaların direkt olarak yabancı yatırımları arttıracağını öngördüğünü söyledi.

2017 Senesindeki Toparlanmaya KGF’nin Desteği Büyük

2017 senesinin ekonomik büyüme yönünden beklentilerin yüksek olduğunu bir dönem olduğuna değinen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bu büyümenin en temel kaynağının hükümet olduğunu ve daha 2017 senesi başlamadan alınan tedbir kararlarıyla finansman kalitesinin, finansmana erişim imkanlarının yükseltilmesi olduğunu dile getirdi. Bu sürece İSO olarak önemli katkılarının ve desteklerinin olduğuna işaret eden Bahçıvan, KGF uygulamalarının, reel sektör ile finansal kesim arasında güven verici, teminat kaldıracı olarak kullanıldığını ve piyasayı ciddi şekilde rahatlattığına dikkat çekti.

DEİK Nail Olpak İş Dünyası İSO Erdal Bahçıvan KGF
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