Otomotiv'de Döviz Kuru Baskısı

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su olarak görev yapan Ali Haydar Bozkurt, 2017 senesinin ilk 11 ayındaki verileri baz alındığında, geride bırakılan seneyle aynı doğrultuda sürdürülen pazarın sene sonunu 950 bin seviyesinde bitirmesini beklediğini ifade etti.

Filo Pazarında Büyüme Mevcut

Bahsi geçen rakamlarda gerçekleşecek kapanışla geçtiğimiz seneye oranla yüzde 2 diliminde gerileme olabileceğini belirten Bozkurt, 2017 senesinde otomotiv pazarının içerisinde filo pazarınında, geride bırakılan senelere oranla büyüme gerçekleştirdiğini gördüklerini dile getirdi.

Perakende satışlarıyla oluşan açığın filo satışlarıyla kapatıldığının söylenmesinin doğru bir ifade olacağını aktaran Bozkurt, filo pazarına bakıldığında markaların agresif satışlar gerçekleştirdiğini işaret etti. Toyota'nın filo ağırlıklı bir şirket olmadığını söyleyen Bozkurt, şirketin filo stratejinin tamamen farklı olduğuna değindi.

Toyota'nın 2017 senesini 47 bin 500 adet satışla bitirmesini beklediklerini vurgulayan Bozkurt, bunun sebeplerinden birinin ise filo satışları kapsamında penetrasyon kaybı olduğunu dile getirdi. Bahsi geçen konuda diğer sebeplerin ise C-HR ve Corolla modellerinde istenilen adetleri alamadıkları olduğuna dikkat çeken Bozkurt, aralık ayı içerisinde rekor seviyesinde satışların beklenebileceğini ifade etti.

Toyota'nın aralık ayı içerisinde çeşitli avantajlar sağlayan kampanyalar gerçekleştirdiğini aktaran Bozkurt, rakip firmaların aralık'a zam yaparak girdiğine dikkatleri çekti. Bozkurt 2018'de pazarda yüzde 15 daralma meydana gelebileceğini belirterek, 2018 senesinin ilk 6 aylık döneminin ilginç geçeceğini savundu.

Pazarda Belirsizlikler Var

Pazar genelinde bir takım belirsizliklerin görüldüğünü aktaran Bozkurt, önümüzdeki dönemde tam olarak ne olacağını kestirmenin güç olduğunu çünkü bahsi geçen sürenin uzun bir dönem olduğunu kaydetti. Belirtilen süre zarfında paritelerin, faizlerin, kurların, global konjonktürlerin nasıl bir hal alacağının bilinmediğini belirten Bozkurt, sürecin seyre göre değişebileceğini sözlerine ekledi. Bozkurt açıklamalasında, kurların mevcut durumlarını koruması halinde ise önümüzdeki sene içerisinde satışların, bu seneyle kıyaslandığında yüzde 15 düşük olma ihtimalinin söz konusu olduğunu belirtti.