Enpara'dan Müşterilerine Kart Aidatı Müjdesi!

QNB Finansbank'ın Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Güzeloğlu, Enpara kredi kartı sahibi olan müşterilere sevindirici bir haber verdi. Güzeloğlu açıklamasında senelik bazda alınan kart aidatlarından bahsederken, enpara'nın kredi kartına sahip olan müşterilerin kart aidatı vermeyeceklerini, bunun yanı sıra Enpara'dan her sene sonunda 100 TL kart aidat ücreti alacaklarını dile getirdi.

3.5 Milyar Lira Kredi Kullanımı

Enpara'nın beşinci kuruluş yılı dolayısıyla değerlendirmeler yapan Güzeloğlu, enpara.com'un 2012 senesinin Ekim ayı içerisinde kurulduğunu anımsatarak, geçtiğimiz kasım ayının sonu itibariyle yaklaşık 900 bin civarında müşteriye hizmet verdiklerinden bahsetti. 2014 senesinin Eylül ayı itibariyle de enpara.com üstünden kredi vermeye başladıklarına değinen Güzeloğlu, bahsi geçen dönemden bu yana 3.5 milyar TL değerinde kredi kullandırdıklarını dile getirdi.

Enpara'nın Finansbank'tan tamamen ayrı bir biçimde yürütüldüğünü aktaran Güzeloğlu, Enpara'nın kullanım alanlarından şubelerin çıkartıldığını ve bu yüzden Enpara'nın yüzde 100 dijital olduğunu belirtti. Enpara'nın dünyada çok fazla benzerinin olmadığına dikkatleri çeken Güzeloğlu, 12 Aralık'da Enpara'nın kredi kartını faaliyete geçirdiklerini ve bu kartın piyasada bulunan kartların tüm niteliklerini taşıdığını vurguladı.

Açıklamasında Enpara kredi kartının özelliklerinden bahseden Güzeloğlu, Enpara'nın kart piyasasına dikkat çeken iki özellikle girdiğini işaret etti. Güzeloğlu, Enpara'nın müşterilerine kolaylık sağladığını belirterek, tüm müşterilerin 30 saniye içerisinde çağrı merkeziyle iletişim kurabildiğine dikkatleri çekti.

175 Kişiden Oluşan Saha Ekibiyle Hizmet

Enpara'nın müşteri kazanımı konusunda oldukça hızlı olduğuna değinen Güzeloğlu, müşteri kazanımının haftalık bazda 5 bine ulaşabildiğini, bazen bu rakamın 8 bin seviyesine kadar yükselebildiğini ifade ederek, müşterilere ulaşabilmek ve herkesi teker teker ziyaret edebilmek adına 175 kişiden oluşan saha ekiplerinin olduğunu işaret etti.

Öte yandan Güzeloğlu, sosyal medya mecralarında Enpara hakkında daha çok övgü olduğunun altını çizerek, sunulan kredi kartı hizmetinden sonra mevcut müşteri sayısının bir milyonu aşacağını savundu.