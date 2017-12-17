TAV Liman ve Yer Hizmetleri'nde Lider!

TİM'in düzenlemiş olduğu En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı ödül töreni geçtiğimiz gün İstanbul'da yapıldı. TAV Havalimanları, bahsi geçen ödül töreninde Türkiye'nin en büyük on hizmet ihracatçısı arasına girerek ödül almaya hak kazandı. TAV adına ödülü alan TAV Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Erdoğan, TAV'ın gerçekleştirmiş olduğu hizmet ihracatlarının artarak süreceğini dile getirdi.

TAV Liman ve Yer Hizmetleri'nde de Lider

Liman ve Yer Hizmetleri kategorisinde de liderlik koltuğuna oturan TAV'ı ise HAVAŞ bahsi geçen kategoride 3'üncü sırada izledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı olarak görev yapan Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulunarak hizmet ihracatının 2016 senesi içerisinde 37.3 milyar dolar olduğunu ifade ederek, 2017 senesinin ilk on aylık döneminde ise belirtilen rakamın yüzde 16 artış yaşayarak 37.5 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Büyükekşi, toplam 123 ülkeye hizmet ihracatı yapıldığını aktararak, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı'nın 2016 senesi içerisinde 18.5 milyar dolar tutarında ihracat yaptığını belirtti. Toplam hizmet ihracat tutarının yaklaşık olarak yarısının bu firmalar tarafından oluşturulduğunu kaydeden Büyükekşi, bu firmaların 7.5 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirerek ve 495 bin kişi istihdam ederek ekonomiye can verdiklerini belirtti.

2018'de hedef İlk 10 İçerisine Girmek

Öte yandan ödül töreninde konuşma gerçekleştiren bir diğer isim ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci oldu. Zeybekci yaptığı açıklamada 2018 senesinde hizmet ihracatında dünya genelinin ilk 10'u içerisinde olma yolculuğuna hızlı bir biçimde giriş yapacaklarını dile getirerek, bu kapsamda toplam 50 milyar doları aşacaklarını belirtti.

Güncellenmesi planlanan Gümrük Birliği'nin de hizmet sektörü içerisine gireceğini aktaran Zeybekci, önümüzdeki günlerde Türk yemekleriyle alakalı önemli bir projenin tanıtımının gerçekleştirileceği haberinide verdi.