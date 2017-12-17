Karadeniz İnadı Japonları Yendi! Seri Üretimi Yapılacak

JICA Projesi çerçevesinde 2016 senesinde Trabzon'un Hamsiköy'ünde ikamet eden Uğur Alkurt, süt reçelinin nasıl yapıldığını öğrenebilmek amacıyla Japonya'ya gitti. Fakat Japonya'da formülü alamadığı için Trabzon'a dönen ve araştırmalara başlayan Alkurt, uzman ekiple sürdürdüğü araştırmaları sonucunda süt reçelinin formülünü buldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alkurt, karadenizli olarak formülü bulma konusunda inat ettiklerini dile getirerek, çabaları sonucunda formülü tamamen çözdüklerini aktardı. Süt reçeliyle bir sene önce Japonya'da tanıştıklarından bahseden Alkurt, Japonlardan tarifini istediklerinde vermediklerini, sadece sütten yapıldığını söylediklerini dile getirdi.

Tahliller Sayesinde Formül Çözüldü

İşin üstüne giderek, kolayca pes etmediklerini söyleyen Alkurt, ürünlerden bir kaç tanesini üreticilerden para karşılığı aldıklarını ve Trabzon'a dönerek tahliller yaptırdıklarını aktardı. Bu sayede formülü çözebildiklerinden bahseden Alkurt, süt reçelinin içerisinde herhangi bir katkı maddesinin olmadığını ifade etti.

Japonların süt reçeli üretiminde iyi bir noktada olduğunun altını çizen Alkurt, kendilerininde sütlaç yaptığını, japonların yapılan sütlacı çok beğenerek tarifini istediklerini dile getirdi. Süt reçeli tarifini alamadıkları için sütlaç tarifini vermediklerinden bahseden Alkurt, Japonlardan fuar daveti aldıklarını da sözlerine ekledi.

Seri Üretimi Yapılacak

Süt reçelini çayla karıştırarak, çaylısını da oluşturabildiklerinden bahseden Alkurt, yakın zamanda yapılan çalışmalar neticesinde maviyemişlisinin de üretileceğini dile getirdi. Karadeniz Bölgesi'nde ilk üretimi kendilerinin gerçekleştirdiğinden bahseden Alkurt, tüm çalışmalar bitirildiğinde seri üretime geçmeyi planladıklarını ve yurt dışına ihracatının yapılmasının da hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Uğur Alkurt'u desteklediği belirtilen Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan ise konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, süt reçelinin ülkemizde çok fazla tanınmadığını dile getirerek, çözülen formül sayesinde Uzakdoğu'da üretimi gerçekleştirilen süt reçelinin en iyisini yapabildiklerini aktardı.