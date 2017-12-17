Tatlıoğlu : Bitcoin Paranın Yerini Almaya Başladı

Gündemden düşmeyen kripto para birimi Bitcoin'in yaşadığı dalgalanmalar hakkında Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu açıklamalarında Bitcoin hakkında ikiye ayrılmış görüşlerin olduğuna değinirken, bazı iktisatçıların Bitcoin'e yönelik çöküş, balon gibi yorumlar yaptığını, bazı iktisatçıların ise sanal para birimini desteklediğini ve ileri dönemlerde Bitcoin'in daha çok yaygınlaşacağını dile getirdiğini ifade etti.

Bitcoin sisteminin çalıştığını belirten Tatlıoğlu, bugün itibariyle 50 bin TL'nin üstünde karşılık bulduğuna değindi. Sanal para birimi Bitcoin'in geçtiğimiz haziran ayında 4 bin dolardan işlem gördüğünü fakat kısa bir süre içerisinde bu rakamın 15 bin dolara ulaştığını aktararak, bazı kesimlerin Bitcoin fiyatının 100 bin dolar ila bir milyon dolar arasında olmasını beklediklerini dile getirdi.

Bitcoin'e Herkes Yatırım Yapmayı Düşünüyor

Bitcoin'in şu an ülkeler arası transferlerde de kullanılabildiğinin altını çizen Tatlıoğlu, Bitcoin'in blockchain teknolojisini kullandığını ve kendine ait bir sisteme sahip olduğunu anımsattı. İnsanların gündelik yaşamını etkilediğini belirten Tatlıoğlu, Bitcoin'e sokakta gezen bir insanın dahi yatırım yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

Bitcoin'in kripto para olarak nitelendirildiğini dile getiren Tatlıoğlu, Bitcoin'in kripto paraların arasında en önemlisi olduğunu savundu. Henüz sistemin tam manasıyla oturmadığını işaret eden Tatlıoğlu, Bitcoin üstünde çok ciddi spekülasyonların gerçekleştirildiğini söyledi.

Paranın Yerine Geçmek Üzere

Sanal para birimi Bitcoin'in herhangi bir yöneticisi olmadığına değinen Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, bahsi geçen sanal para biriminin 21 milyon sınırıyla piyasalara sürülen ve dünya genelinde her alanda kabul gören, paranın yerine geçmek üzere olan güvenli bir sistem olduğunu sözlerine ekledi.