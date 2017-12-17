Emekli Vatandaşa 3 Zam Formülü!

Emekliler her yıl olduğu gibi bu yıl başında da zam alacak. İki haftası kalan zam için üç ayrı zam oranı var. Aralık ayının enflasyon oranının da belli olmasının ardından, bu düşünülen 3 zamdan biri uygulanacak. Hangi rakamın uygulanacağı ise 3 Ocak’ta belli olacak!

Kalan iki haftalık süre emekli vatandaşı heyecanlandırıyor. Enflasyon oranına göre verilen bu zamlar Aralık ayının enflasyon oranının belirlenmesinin ardından kesinleşecek. Kesinleşen zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak. Aralık ayının enflasyon miktarının açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon verisi de ortaya çıkacak. Bu enflasyon oranının ortaya çıkması ile de Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranı da belli olacak. Şimdiki tahminlere göre emeklilere 3 zam oranı var!

3 İhtimal Var!

Önümüzdeki yıl 3 Ocak tarihinde gelecek olan açıklamayla birlikte bu 3 orandan biri uygulamaya konulacak. Böylece de emekli vatandaşların alacağı zamlar ve enflasyon farkı belli olacak.

Temmuz-Kasım ayının enflasyon oranı %4,97 olmuştu. Şimdi ise gözler Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranına çevrildi. Ekonomistlerden bazıları Aralık ayı için %0.4 artabileceği, %0,4 gerileyebileceği ve sıfır çıkabileceği durumları üzerine 3 senaryo ortaya attı.

Bu oranlar göz önüne alındığında, 2017 yılının ikinci altı aylık dönemindeki enflasyon yani emekli vatandaşın Ocak zammı için %4,55, %4,97 ve %5,39 olabilme ihtimali var.

Şu anda en yüksek emekli maaşı 4 bin 250 lira seviyesinde. Bu maaş Ocak zammı ile 4.432 liraya çıkabilir. Ayrıca diğer oranlara göre bakıldığında enflasyon %4,97 4.450 liraya çıkacak, %5,39 olarak gerçekleşirse de 4468 liraya ulaşacak.