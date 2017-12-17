Sanayide Aynı Maaşla Çalışmam!
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Sanayide Aynı Maaşla Çalışmam!


Sanayide Aynı Maaşla Çalışmam!
Sanayide Aynı Maaşla Çalışmam! Seda Polat - Tarih: 2017-12-17 Saat: 19:18:00
Anasayfa Eko Gündem Sanayide Aynı Maaşla Çalışmam!

İşçi bulamadıklarından yakınan sanayicilerin şikayetleri artarken, işçiler de sanayi için verilen ücreti yetersiz buluyor.

Sanayicilerin en çok yakındığı konu işçi bulamama mevzusu. İşçi bulamadıklarından yakınan sanayicilerin şikayetleri artarken, işçiler de sanayi için verilen ücreti yetersiz buluyor. İşçi, aynı parayı aldıktan sonra plazada çalışmayı tercih ettiğini söylüyor.

Bu problemin çözümü için İK şirketlerinden bir öneri geldi. Şirket, sanayi için özel ücret geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, OSB’lere sosyal ortamın sağlanması gerektiğini de belirtti. Sanayici ise işçilerdeki bu algının değişmesi gerektiği yönünde düşünceye sahip.

Türkiye’de binlerce işsiz var ancak sanayici ne yazık ki işçi yoksunluğundan şikayet ediyor. Hemen hemen her gün bir sanayici, işin olduğunu ancak elemanın bulunmadığını söylüyor.

Konu Araştırıldı!

Konu ile ilgili araştırma başlatan eleman.net bu konuya açıklık getirdi. Tam 20 bin kişiyi aşkın kişiye uygulanan anketin sonuçları ise çarpıcı. İş arayanların önceliklerinin belirtildiği ankette, iş arayan vatandaşların sanayi yerine hizmet sektörünü tercih ettiği kanıtlandı. İş arayan her 100 kişiden 63’ü plazada çalışmak isterken, bu 100 kişiden 19’u sanayide, 12’si sahada ve 6’sı da evde çalışmak istiyor. En fazla başvuruyu alan sektörde de ilk üçe hizmet, gıda ve perakende giriyor.

Konu ile ilgili araştırmayı yapan şirket, gençlerin hizmet sektörüne bu denli eğilimli olmasını ve sanayiden uzak durmasını sosyal ortama bağlıyor. Sanayide sosyal ortamın olmamasından dolayı gençlerin plazaya daha ilgili olduğunu belirtiyor.

Ayrıca sanayinin tercih edilmeme nedenlerinden biri de risk. Sanayideki birçok iş risk barındırıyor ve işçiler aynı maaşı aldıktan sonra riski daha düşük yerde çalışmayı tercih ediyor. 

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