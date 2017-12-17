EPDK’dan Haber Geldi! Atıktan Akaryakıt Tüketimi İçin İstenen Belgeler Belli Oldu!

EPDK bir süredir merakla beklenen konuya açıklık getirdi. Atıklardan akaryakıt üretimi yapmak isteyen firmaların alması gereken belgeler açıklandı. Lisans başvurusu için hangi belgelerin istendiği belirlenip, açıklandı.

Bilgi Resmi Gazete’de bugün yayımlandı. EPDK tarafından yayınlanan sayfada, atıklardan akaryakıt üretmek isteyen vatandaşların derlemesi gereken belgeler yer aldı.

Alınan karar doğrultusunda, akaryakıt üretimi için yapılacak olan lisans başvurusunda, eklenmesi zorunlu kılınan belgelerin tam bir listesi yer aldı.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Başvuru yapacak olan vatandaşlar bu başvurularda tesisin adını, kurulu olduğu yani ikamet edeceği bölgeyi ve yıllık olarak üretebileceği kapasiteyi, tesislerde bulunduracağı ara ürünleri, kullanılması belirlenen standartları, akaryakıt harici ürünleri, akaryakıtta harmanlanmış ürün tanklarını, ulusal olarak marker işlemi yapılacak akaryakıt tanklarını, statüsünü, kapasitesini, kullanım durumunu ve ürün cinsi gibi bilgilerini tesis dosyasının içine eklemek zorunda.

Ayrıca tüm bunların yanında bu başvuruda bulunan kişi başvurunun yanında dağıtıcı ya da rafinerici lisansı sahibi arasında yapılmış olan satış sözleşmesini, ön sözleşme vb gibi belgeleri ve üretim esnasında temin edilecek atıklar ile ilgili yapılan sözleşmeleri de maddeler halinde ekleyecek.

Ayrıca EPDK petrol konusunda çalışmalarını devam ettiren lisans sahipleri için de alt tesislerde numune kabı konusunda kullanım zorunluluğu da getirdi. Böylece bu işi yapmak isteyen vatandaşlar, toplamda 4 adet numune kabına sahip olmak zorunda kalacak.

Uzun zamandır beklenen haber geldi ve EPDK yakıttan petrol üretimi için gereken belgelerin listesini açıkladı. Liste Resmi Gazete’de yayımlandı.