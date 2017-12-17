Dolar Yeni Haftaya Nasıl Giriş Yapacak? 17 Aralık Pazar

Dolar/TL son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak sert dalgalanmalar yaşadı. Önceki haftalarda 3.94’lük seviyesinin üstünde işlem görmekte olan dolar/TL kuru, hafta içi ABD Merkez Bankası (FED)’in faiz kararından sonra 3.80 seviyesine indi. Hafta sonuna TCMB'nin beklenenden daha az miktarda faiz artışı kararıyla başlayan dolar kuru 3.8622 seviyesinde seyretmekte.

TCMB, aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı esnasında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit bırakarak, geç likidite penceresi (GLP) faizini sekiz aylık aradan sonra ilk defa yükseltti. TCMB GLP'ni 50 baz puan yükselterek, bu faiz oranını yüzde 12.75'e çıkardı. MB, enflasyon görünümünde dikkat çekici bir olumlu hava olan ve hedeflerle ulaşana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdüreceğini belirtmiş oldu.

TCMB'nin hafta içinde aldığı faiz kararından önce 3.8275 seviyesinde işlem görmekte olan dolar/TL kuru, faiz kararının ardından ani bir ivme kazanarak 3.8965 seviyesini denedi. Haftayı 3.88 seviyesinde sonlandıran dolar/TL 17 Aralık Pazar günü itibarıyla 3.8622 seviyesinde işlem görmekte. Euro, 4.54'lük seviyesinin üstünde seyrederken sterlin ise 5.1297 seviyesinde işlem görmekte.

Piyasalar ABD Vergi Reformunu Yakın Takipte

Haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlayan BIST 100 endeksi, 109.000-110.000 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra Cuma gününü ekonomistlerin direnç seviyesi olarak belirlediği 109.300 puanın hemen üstünde sonlandırmıştı. Ekonomistler, bu hafta ABD'de vergi reformuna dair gelişmelerin piyasalar tarafından takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.500 seviyesi destek, 110.000 ve 110.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğu belirtildi.