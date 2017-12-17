Konut Alırken Dikkat! Senetli Satışlar Kredi Çekmekten Daha Avantajlı

Türkiye'de vatandaşların gelirlerinin yetersiz, konut fiyatlarının ise yüksek fiyatlı olması sebebiyle borçlanma yoluyla ev sahibi olmak mecburiyet haline geldi. Düşük maliyetle ve uzun vade imkanı veren finansal araçlara ulaşım kolaylaştığında konut satışları ivme kazanırken, kredi faizlerinin arttığı dönemde satışlar azalıyor. Faizlerin artmasıyla 120 ay vadeli olarak 100 bin lira konut kredisi için bankaya ödenecek faiz tutarı 16 bin liraya kadar ulaşıyor. Gayrimenkul uzmanları, aylık faiz oranının yüzde 1.50'ye kadar çıkmasıyla talepteki düşüşe engel olmak amacıyla alıcılara düşük peşinatlı , ara ödemeli ve vade farksız ödeme imkanı tanıyor. Bunun sonucunda kredili satışlar düşerken, senetli satışlar yükselmeye başladı.

Kredi Faiz Oranlarından Dolayı Vatandaş Senet Kullanmayı Seçiyor

Gayrimenkul bilgi servisi REIDIN'in elde etmiş olduğu veriler dahilinde, kasım ayında markalı konut satışlarında senet kullanım oranı bir önceki aya kıyasla 14 puan artış göstererek yüzde 44’lere kadar yükseldi. Banka kredileri kullanım oranı ise 11 puan düşerek yüzde 30'a gerilerken, peşin alımlarda 3 puan azalarak yüzde 26 seviyesine geriledi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, markalı konut üreticilerinin Kasım ayında daire fiyatlarına yaptıkları zammın enflasyondan daha düşük oranda kaldığını belirtti. Ekim ayında olduğu şekilde kasım ayında da yükselen maliyetlerin fiyatlara yansıtılmadığına dikkat çeken Yetgin, banka kredisi kullanım oranlarının 11 puan azalmasına, senet kullanım oranının ise 14 puan yükselmesine, inşaat şirketlerinin kampanyalarına ek olarak kredi faiz oranlarındaki artışın da etki gösterdiğini dile getirdi.