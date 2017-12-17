Konut Alırken Dikkat! Senetli Satışlar Kredi Çekmekten Daha Avantajlı
Advert Advert Advert


Konut Alırken Dikkat! Senetli Satışlar Kredi Çekmekten Daha Avantajlı


Konut Alırken Dikkat! Senetli Satışlar Kredi Çekmekten Daha Avantajlı
Konut Alırken Dikkat! Senetli Satışlar Kredi Çekmekten Daha Avantajlı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 22:14:39
Anasayfa Emlak Konut Alırken Dikkat! Senetli Satışlar Kredi Çekmekten Daha Avantajlı

Konut projelerinde kredi kullanımıyla ev alımı yüzde 30 oranında düşüş gösterirken, senetli satışlar 14 puan artarak yüzde 44’e ulaştı.

Türkiye'de vatandaşların gelirlerinin yetersiz, konut fiyatlarının ise yüksek fiyatlı olması sebebiyle borçlanma yoluyla ev sahibi olmak mecburiyet haline geldi. Düşük maliyetle ve uzun vade imkanı veren finansal araçlara ulaşım kolaylaştığında konut satışları ivme kazanırken, kredi faizlerinin arttığı dönemde satışlar azalıyor. Faizlerin artmasıyla 120 ay vadeli olarak 100 bin lira konut kredisi için bankaya ödenecek faiz tutarı 16 bin liraya kadar ulaşıyor. Gayrimenkul uzmanları, aylık faiz oranının yüzde 1.50'ye kadar çıkmasıyla talepteki düşüşe engel olmak amacıyla alıcılara düşük peşinatlı , ara ödemeli ve vade farksız ödeme imkanı tanıyor. Bunun sonucunda kredili satışlar düşerken, senetli satışlar yükselmeye başladı.

Kredi Faiz Oranlarından Dolayı Vatandaş Senet Kullanmayı Seçiyor

Gayrimenkul bilgi servisi REIDIN'in elde etmiş olduğu veriler dahilinde, kasım ayında markalı konut satışlarında senet kullanım oranı bir önceki aya kıyasla 14 puan artış göstererek yüzde 44’lere kadar yükseldi. Banka kredileri kullanım oranı ise 11 puan düşerek yüzde 30'a gerilerken, peşin alımlarda 3 puan azalarak yüzde 26 seviyesine geriledi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, markalı konut üreticilerinin Kasım ayında daire fiyatlarına yaptıkları zammın enflasyondan daha düşük oranda kaldığını belirtti. Ekim ayında olduğu şekilde kasım ayında da yükselen maliyetlerin fiyatlara yansıtılmadığına dikkat çeken Yetgin, banka kredisi kullanım oranlarının 11 puan azalmasına, senet kullanım oranının ise 14 puan yükselmesine, inşaat şirketlerinin kampanyalarına ek olarak kredi faiz oranlarındaki artışın da etki gösterdiğini dile getirdi.

Konut Kredileri GYODER Feyzullah Yetgin Gayrimenkul REIDIN
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek