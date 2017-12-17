Deri İhracatçıları Düzenlenen Yarışmayla Buluştu!

Deri sektöründe 2017-2018 sezonu sonbahar-kış döneminin modasına yön veren Detay Deri Tasarım Yarışması’nda Siran Ertan, Mehmet Ali Dinç, Simay Bülbül, Ruken Mızraklı, Hüseyin Buzrul, Murat Aytulum, Musa Evin, Can Oker, Güven Karaca, Fikriye Altunbaş, Cemal Aydın ve Hakan Güldağ gibi ünlü isimler jüri üyesi olarak görev aldı. Yarışmaya, ev sahipliği yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan vekilleri Tahsin Öztiryaki, Mustafa Çıkrıkçıoğlu, ihracatçı birlikleri başkanları da katılımda bulundu.

Katma Değeri Yüksek Ürünler Tasarımcıların Ellerinden Çıkıyor

Açılış esnasında konuşma yapan Şenocak, İTO Başkanı İbrahim Çağlar’ı son yolculuğuna uğurladıklarını anımsatarak iş dünyasına ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sunarak konuşmasına başladı. Tasarım yarışmalarının sektöre olan faydalarına değinen Şenocak, yeni bir tasarım yarışması düzenlediklerini, bu yarışmaya olan katılımların yoğunluğuna işaret etti. Sektörle yakından ilgilendiklerini ve ihracata katma değer kazandırmak için tasarım, moda, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları ve markanın öneminin farkında olduklarına işaret eden Şenocak, katma değeri yükseltmek için tasarımcıların bakış açılarına çok değer verdiklerini dile getirdi.

Tasarımcıların deri konfeksiyon ve saraciye alanlarında yarıştığı 4.Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda başarılı tasarımcılar ödüllerini aldı. 2017 senesi Detay Deri Ürünleri Yarışması Deri Konfeksiyon ve Saraciye Kategorileri olacak şekilde, yarışma 2 kategoriden oluşmakta. Deri Konfeksiyon kategorisinde ilk üç sıraya yerleşen isimler sırayla Esra Ayşe Akkaya, Fatih Uğur, Furkan Erdoğan, saraciye kategorisinde ise ilk üç sıraya yerleşen isimler sırayla Berk Gümüşterazili, Sena İlkyaz ve Bektaş Şahin’e eğitim ve para ödülü yapılacak. Her kategorinin birinci seçilen tasarımcısı buna ek olarak yurt dışı eğitim ve fuarlara da katılma hakkı kazanacak.