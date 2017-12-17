Taşeronların Kadroya Alımına Dair Detaylar Ve Alınan Tedbirler

Hükümetin yaptığı son dakika açıklamalarından sonra taşeron işçilerin bekleyişi devam ediyor. Yapılan açıklamalar dahilinde, binlerce taşeron işçi kadroya geçecek. Taşeron işçinin kadroya geçmesi için ise gereken belirli şartlar bulunuyor. Yeni taşeron düzenlemesinin Meclis’e girse dahi Ocak 2018 tarihine kalacağı düşünülüyor. TBMM Genel Kurulu'nun yaptığı 2018 senesi bütçe görüşmelerinin ardından gündeme geleceği belirtilen düzenlemenin Ocak ayından sonraya ertelendiği belirtildi.

Kamuya geçiş için belirtilen 4 Aralık tarihi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Kore'ye gitmeden önce taşeron müjdesini verdiği tarih. 5 Aralık tarihinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te AKP grubunda detayları vermişti.

4 Aralık Tarihine Kadar Taşeron Olarak Çalışanlar Kamuya Geçiş Yapabilir

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından taşeron şirketinde işe girerek kolay yolla kamuya geçişe engel olmak için yasanın yürürlük tarihine bildirildiği gün yerine 4 Aralık tarihi olarak kaydedilecek. Sonuç olarak en son 4 Aralık tarihinde SGK kayıtlarında taşeron işçi olarak görünen herkes kamuda kadroya girebilecek.

Tarih konusunda bazı istisnalar da yapılacak. İlk sırada şehir hastaneleri olmak üzere kamudan özele geçişlere yönelik özel durumlar istisnalar içinde bulunacak. Mesela; Yozgat Şehir hastanesinde çalışmakta olan taşeron işçiler için 4 Aralık koşulu bulunmayacak. Eskiden kamu hastanelerinde taşeron işçi olarak çalışan personeller, Yozgat şehir hastanesi açılıp özel sektöre devredildikten sonra, toplu olarak firmanın taşeron elemanları haline gelmişlerdi. Fakat 4 Aralık tarihinde kamunun taşeron işçi olarak görünmemesine karşın bu işçiler de kamuda çalışıyor farz edilerek kamu işçisi olacak. Bu durumda tam 30 bin taşeron işçi olduğu tespit edildi.

Taşeronlara kadro çalışmalarının başlamasıyla çalışan taşeron işçilerin işten çıkartılarak, bu işçilerin yerine torpilli işçilerin işe alınacağı yönünde eleştiriler yapılmıştı. Bu duruma engel olmak için SGK kayıtlarının temel alınması kararına varıldı. SGK kayıtlarında bu yöntemle işten çıkartılıp yerine yeni personelin alındığı gibi durumlarla karşılaşılması durumunda başvurularla haksız bir nedenle mağdur olanların da kadroya girmesi sağlanacak.