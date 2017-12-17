Ar-Ge Çalışmalarına Verilen Hibeler 430 Milyon Liraya Ulaştı
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Ar-Ge Çalışmalarına Verilen Hibeler 430 Milyon Liraya Ulaştı


Ar-Ge Çalışmalarına Verilen Hibeler 430 Milyon Liraya Ulaştı
Ar-Ge Çalışmalarına Verilen Hibeler 430 Milyon Liraya Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-17 Saat: 23:39:19
Anasayfa Şirketler Ar-Ge Çalışmalarına Verilen Hibeler 430 Milyon Liraya Ulaştı

Türkiye'de Kasım ayı sonrasında Ar-Ge Merkezi belgesi alan şirket sayısı 692'ye çıktı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtladı. Türkiye'de yürütülen Ar-Ge çalışmalarına ve bu çalışmalara yönelik merkezlere dair bilgilendirme yaptı. Ar-Ge ve tasarım merkezi destekleri aracılığıyla şirketlerin desteklendiğini dile getiren Özlü, Ar-Ge çalışması yapan ve nitelikli istihdam oluşturan şirketlere kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopaj desteği, gümrük vergisi istisnası, temel bilimler mezunu personel için hibe desteği gibi vergi muafiyetleri verdiklerini ifade etti.

33 Şehirde En Az Bir Tane Bulunuyor

9 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesi alan firma sayısının 692'ye çıktığına işaret eden Özlü, Ar-Ge Merkezlerinin şehirlere göre dağılımının incelendiğinde ise ilk beş sırada 240 merkez ile İstanbul, 76 merkez ile Kocaeli, 74 merkez ile Bursa, 65 merkez ile Ankara, 60 merkez ile İzmir’in yer aldığını bildirdi. Faaliyet göstermekte olan teknoloji geliştirme noktalarından Ankara ve İstanbul'da 6, Kocaeli ve İzmir'de 4, Konya'da ise 2 adet bulunduğuna dikkat çeken Özlü, toplam 33 şehirde birer tane teknoloji geliştirme bölgesinin bulunduğunu anlattı.

Teknoloji geliştirme bölgelerine 2016 senesine kadar altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatı için toplam 341 milyon 836 bin 571 lira tutarında, 2017 senesinde 88 milyon 543 bin lira olacak şekilde günümüze kadar toplam 430 milyon 379 bin 571 lira tutarında hibe desteği verildi. Şirketlere Ar-Ge ürünlerin ticari hayata katılması ve seri üretim aşamasında destek sağlanması hedefiyle yürütülmekte olan bir diğer çalışma ise Teknolojik Ürün Yatırım Destek programı. Bu kapsamda 10 milyon liraya varan hibe desteği verilebiliyor. 2017 Kasım ayına kadar 204 tane proje bu destekten faydalanma hakkı kazandı. 2014 senesinde başlayan program kapsamında günümüze kadar toplam 46 milyon lira ödeme gerçekleştirildi ve bu tutarın 43 milyon lirası 2016-2017 döneminde ödendi.

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