Volkswagen’de Yeni Nesil Jetta Tanıtım Hazırlıkları Tam Gaz Devam!
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Volkswagen’de Yeni Nesil Jetta Tanıtım Hazırlıkları Tam Gaz Devam!


Volkswagen’de Yeni Nesil Jetta Tanıtım Hazırlıkları Tam Gaz Devam!
Volkswagen’de Yeni Nesil Jetta Tanıtım Hazırlıkları Tam Gaz Devam! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 00:06:14
Anasayfa Otomotiv Volkswagen’de Yeni Nesil Jetta Tanıtım Hazırlıkları Tam Gaz Devam!

Otomobilde Alman devi marka olan Volkswagen, yeni modeli için geri sayıma başladı. Detroit Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıkması beklenen Jetta ise markanın tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Otomobilde Alman devi marka olan Volkswagen, yeni modeli için geri sayıma başladı. Detroit Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıkması beklenen Jetta ise markanın tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Jetta Detroit Otomobil Fuarında Görücüye Çıkacak

Volkswagen’den yapılan açıklamaya göre yeniler arasında yer almaya hazırlanan Jetta, Detroit Otomobil Fuarında görücüye çıkacak. Otomobil devi fuar hazırlıklarını sürdürürken, lansmanın dikkat çekmesi için ayrıntıların üzerinden tek tek geçiyor.

Yeni nesil Jetta sedan sınıfının yeni üyelerinden olacak. Modelin çizimleri paylaşan Alman otomobil devi, tanıtıma az bir zamanın kaldığını ifade etti. Paylaşılan Jetta çizimleri incelendiğinde modelde, Arteon izleri olduğu dikkatlerden kaçmadı. Spor tasarımıyla Volkswagen severlerin beğenisini kazanan yeni sedan modeli, şimdiden tam not almayı başardı. Farlarıyla, stop lambalarıyla Arteon modelinin küçük kardeşi olacağı da ayrıntılar arasında yer aldı.  

Arteon ve Passat İzleri

Yeni nesil Jetta’da, Arteon’dan olduğu kadar Passat izleri de gözlemlendi. Piyasa uzmanları yeni nesil sedanın Arteon ile Passat karışımı bir tasarıma sahip olduğu noktasında ortak görüş bildirdi. Jetta’nın standart modelinde, ledli stop ve farların olacağı da ifade edilenler arasında yer aldı.  Diğer bir tahminse aracın iç mekanına yönelik oldu. Buna göre yeni Jetta’nın iç mekanı dijital bir tasarımla tüketicileri karşılayacak. Otomobil devi tanıtıma hazırlandığı modelde yine günün ihtiyaçlarını ve teknolojilerini ön planda tutan bir tasarıma imza atarak, dijital gösterge panelini araca adapte edecek. Bunun yanında dokunmatik multimedya ekranı da aracın artıları arasında yer alacak.

Türkiye Pazarına 2018’de Girecek

Jetta'nın tanıtımı Detroit Otomobil Fuarı için gün sayarken, yeni modelin Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Beklentiler doğru çıkarsa yeni Jetta önümüzdeki yılın ilk yarısı sonlarına doğru Türkiye pazarında meraklıları ile buluşacak. 

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