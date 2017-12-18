2018 Model Alpine A110 Nefesleri Kesmeyi Başardı
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2018 Model Alpine A110 Nefesleri Kesmeyi Başardı


2018 Model Alpine A110 Nefesleri Kesmeyi Başardı
2018 Model Alpine A110 Nefesleri Kesmeyi Başardı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 00:34:19
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Spor otomobil tutkunlarını heyecanlandıran gelişme Alpine markası cephesinde yaşandı. 22 yıllık özleme son vermeye hazırlanan markanın yeni A110 modeli tanıtımı yapıldı.

Spor otomobil tutkunlarını heyecanlandıran gelişme Alpine markası cephesinde yaşandı. 22 yıllık özleme son vermeye hazırlanan markanın yeni A110 modeli tanıtımı yapıldı.

Yeni Alpine A110 İçin Geri Sayım Başladı

Bilindiği üzere Alpine A110 bir dönemin en çok tercih edilen spor otomobil modelleri arasında yer almaktaydı. Renault’un üretim bantlarından çıkan Alpine markası son üretimi 1995’te yaparak sektöre veda etmişti. Tam 22 senedir ise tek bir adet dahi üretim yapılmadı. Fakat artık özlem bitti. Alpine için geri sayım başladı.  Yeni A110 modelinin tanıtımı için iş başına geçen şirket, sektöre yine iddialı bir giriş yapacaklarını gösterdi.

Bir Döneme Damga Vurmuştu

Alpine markası 1955’li yıllarda Fransa merkezli olarak üretime başladı. Aradan geçen 15 yıllık zaman diliminde gönüllerde taht kuran marka, 1970 yıllarının en çok satan ve en çok tercih edilenlerinden olan A110 modeliyle efsaneleşmişti. İşte bu yıllarda marka otomobil devi Renault’a geçti. Renault 1995 yılına gelindiğinde maliyetleri bahane göstererek, Alpine üretimine son verdiğini duyurdu. Bu habere özellikle spor otomobil tutkunları tepki verse de şirket aldığı karardan geri dönmedi. Üretimin durdurulması üzerinde tam 22 yıl geçti ve Alpine markanın yeni nesil A110 modeli için düğmeye basıldı. Markanın yeni aracı ve üretim merkezi tanıtımı yapıldı.

Tanıtıma Bakan Bruno Le Maire ve CEO Carlos Ghosn da katılım gösterdi. lansmanın gözdesi ise tahmin edeceğiniz üzere 2018 model Alpine A110’dan başkası değildi.

Şirket tanıtım için Alpine’nin üretileceği fabrikayı tercih ederken üretim merkezinin ciddi bir değişimden geçtiği, son teknoloji cihazların üretime dahil edileceği dikkatlerden kaçmadı. Alınan bilgilere göre tesiste yapılan yenileme çalışmalarına yaklaşık 36 milyon Euroluk kaynak akıtıldı. 

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