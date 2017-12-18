TESK Başkanından Yerli Malı Çağrısı
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TESK Başkanından Yerli Malı Çağrısı


TESK Başkanından Yerli Malı Çağrısı
TESK Başkanından Yerli Malı Çağrısı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 01:10:20
Anasayfa Eko Gündem TESK Başkanından Yerli Malı Çağrısı

TESK Başkanlığını yapmakta olan Bendevi Palandöken yerli malının kullanımının altını çizerek, ithal ürünlere olan rağbetin azaltılması gerektiğini söyledi. Tüketicilere yerli üretim ürünleri kullanma çağrısında bulundu.

TESK Başkanlığını yapmakta olan Bendevi Palandöken yerli malının kullanımının altını çizerek, ithal ürünlere olan rağbetin azaltılması gerektiğini söyledi. Tüketicilere yerli üretim ürünleri kullanma çağrısında bulundu.

“Tüketimde İthal Mallarda ve İsraftan Kaçınmalıyız”

Kısa adı TESK olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, yerli malı haftası dahilinde tüketicilere seslendi. Genel Başkan Bendevi Palandöken, her sektör içinde yerli ve milli üretimin yapılması gerektiğini, bu kavramların öneminin büyük olduğunu ve tüketicilerin bu noktada dikkatli olması gerektiğini söyledi. Tüketimde aşırılıktan ve israftan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Üretici firmalarımıza zarar verecek her türlü davranıştan uzak durmalı, tüketimi ihtiyaçlar dahilinde yapmalıyız. Bunun yanında ürün seçimlerinde yerli üretime yönelmeli, ithal ürünlerden olabildiğince kaçınmalıyız. İthalatın daha düşük seviyelere çekilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz” dedi.

Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın halk tarafından Yerli Malı Haftası olarak bilindiğini aktaran Palandöken, haftanın amaç ve hedefinin bir haftayla sınırlı olmadığını; tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bilinçlendirme haftası olduğunu, hafta boyunca aktarılacak bilgileri bütün hayatımıza adapte etmemiz gerektiğinin altını çizdi.

“Kendi Kendimize Yeter Konuma Gelmeliyiz”

Böyle haftaların farkındalık oluşturduğunu ifade eden Palandöken, “Haftanın anlam ve önemini herkes iyi kavramalı ve sosyal yaşamdan iş yaşamına kadar her alanda uygulamalı. Bugün Türkiye olarak yerli ve milli otomobil üretebilecek duruma geldik. Bu konuna önemli adımlar artık. Söz konusu gelişmeler ülke olarak yerli ve milli üretime verdiğimiz önemin göstergeleri arasındadır. Ne kadar yol aldığımızın kanıtıdır.  Tüm bu gelişmeler yaşanırken tarımdan sanayiye, bilimden savunmaya, eğitimden ekonomiye kadar geniş bir alanda da kendimize yetecek konuma yükselmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu. Tüketimde yerli üretim malların ve ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, yerli üreticiye destek olunmasının öneminin büyük olduğunu aktardı. 

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