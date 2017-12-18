Genç Çiftçi Projesinin 30 Bin Liralık Hibe Desteğiyle Üretime Geçti
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Genç Çiftçi Projesinin 30 Bin Liralık Hibe Desteğiyle Üretime Geçti


Genç Çiftçi Projesinin 30 Bin Liralık Hibe Desteğiyle Üretime Geçti
Genç Çiftçi Projesinin 30 Bin Liralık Hibe Desteğiyle Üretime Geçti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 01:43:15
Anasayfa Eko Gündem Genç Çiftçi Projesinin 30 Bin Liralık Hibe Desteğiyle Üretime Geçti

Genç Çiftçi Projesi desteğinden yararlanarak istiridye mantarı üreticisi olan Ayşenur Sekman, başarı öyküsünün detaylarını paylaştı.

Genç Çiftçi Projesi desteğinden yararlanarak istiridye mantarı üreticisi olan Ayşenur Sekman, başarı öyküsünün detaylarını paylaştı.

İstiridye Mantarı Üreticisi Oldu

Genç girişimci Ayşenur Sekman Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden mezun olduğunu, istiridye mantarı üretimineyse boş vakitlerini değerlendirmek için başladığını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesine ilk gidiş nedeninin sadece bilgi almak olduğunu aktaran genç girişimci, istiridye mantarı üretimi kurslarının verildiğini öğrenince hemen eğitim için kayıt olduğunu ifade etti. Kurs sonrasında müdürlük bünyesinden “Genç Çiftçi Projesi” dahilinde destek aldığının altını çizerek, sera kurulumu için harekete geçtiğini belirtti. Genç Çiftçi Projesi desteğinin 30 bin lira olduğunu aktaran genç girişimci, desteğin hibe kapsamında verildiğinin altını çizdi. İstiridye mantarı üreteceği serayı Canik ilçesinde kurduğuna işaret eden genç girişimci Sekman, serasının 100 metrekare olduğunu aktardı.

Bir Üretim Döneminde 3 Ton İstiridye Mantarı Üretiyor

İstiridye mantarı üretim macerasının böyle başladığını söyleyen Sekman, “Hem boş zamanlarımı değerlendirmek hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak bir iş yapmak istiyordum. Bilgi almak için bakanlığın il müdürlüğüne gittim ve istiridye mantarı üretimi eğitimlerinin verildiğini öğrendim. İstiridye mantarının pazardaki payını biraz araştırdığımda getirisinin yüksek olduğunu gördüm. Bakanlığın il müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılarak üretimin nasıl yapılacağını tüm detaylarına kadar öğrendim. Devletimizin kadım girişimcilere sağladığı imkanlardan yararlanarak “Genç Girişimci Projesi” dahilinde girişimcilere sağlanan hibe desteğinden yararlanarak seramı hazırladım. Bugün bu destekle kurduğum serada istiridye mantarı üretiyor ve satarak aile bütçesine katkı sağlıyorum” dedi. Bir üretim dönemi içerisinde elde ettiği ürünün 3 tonu bulduğunu aktaran genç girişimci, istiridye mantarının kilo fiyatının 8 ile 10 lira arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.

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