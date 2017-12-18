Türk Otomotiv Sektörü Rekora Doymadı! Üretimde İlk Kez 1 Milyon Adet Aşıldı
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Türk Otomotiv Sektörü Rekora Doymadı! Üretimde İlk Kez 1 Milyon Adet Aşıldı


Türk Otomotiv Sektörü Rekora Doymadı! Üretimde İlk Kez 1 Milyon Adet Aşıldı
Türk Otomotiv Sektörü Rekora Doymadı! Üretimde İlk Kez 1 Milyon Adet Aşıldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 02:21:59
Anasayfa Otomotiv Türk Otomotiv Sektörü Rekora Doymadı! Üretimde İlk Kez 1 Milyon Adet Aşıldı

Otomotiv Sanayii Derneği yılın ilk 11 aylık diliminde gerçekleşen otomotiv üretim verilerini paylaştı. Buna göre otomobil üretimi 2017’nin Ocak – Kasım döneminde 1 milyon adeti aşarak rekor kırdı. Toplam üretimse 1 milyon 544 bin adet olarak kayda geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği yılın ilk 11 aylık diliminde gerçekleşen otomotiv üretim verilerini paylaştı. Buna göre otomobil üretimi 2017’nin Ocak – Kasım döneminde 1 milyon adeti aşarak rekor kırdı. Toplam üretimse 1 milyon 544 bin adet olarak kayda geçti.

Türk otomotivi yılın ilk 11 ayında gerçekleştirdiği üretimin yüzde 79 gibi büyük bir oranını ihraç etti. Yılın son ayını hem üretim hem ihracat rekoruyla karşılayan sektör, tarihin en yüksek üretim rakamına bu yıl ulaşmış oldu. Bir milyon adetlik sınırı aşan sektör, bir önceki yılın üretim rekorunu da geçmeyi başardı.

Üretimdeki Artış Rekor Kırdı

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından açıklanan üretim rakamlarına göre, bir önceki yılın üretimine yüzde 16’lık fark atıldı. Ocak ile Kasım ayları aralığını kapsayan dönemde toplamdaki üretim 1milyon 544 bin adeti buldu. Aynı dönemde 1 milyon 48 bin adet otomobil üretildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı zaman dilimi verilerini yüzde 24 oranında solladı. Ticari araç üretimi bu dönemde yüzde 2’lik artış kaydetti. Hafif ticari araç üretimindeki artışsa yüzde 1 olarak belirlendi. Ağır ticari araç grubu üretim rakamları bir önceki yıldan yüzde 18 fazla oldu.

Pazardaki Daralma Yüzde 3

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından hazırlanan ihracat raporunda yılın ilk 11 aylık döneminde otomotiv pazarı yüzde 3’lük küçülme yaşadı. Toplam pazarsa 840 bin adete geriledi. Otomobil pazarındaki gerileme ise yüzde 4’ü buldu. Pazardaki gerileme ardından toplam pazarın 623 bin olduğu kayda geçti.

Otomobil İhracatı Yüzde 49 Arttı

İhracattaki gelişmelerse artış yönlü olarak belirlendi. Buna göre dolar bazlı ihracat yüzde 21 oranında arttı. Euro baz alındığındaysa artış yüzde 20 olarak kayda geçti. 2017 yılının ilk 11 ayında sektör 26 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bu dönemde otomobil ihracatının yüzde 49 arttığı ve 10 milyar 500 milyon dolara yükseldiği görüldü. Euro bazlı ihracat rakamlarındaki artış yüzde 48’e işaret ederek, 9 milyar 600milyon Euro olarak belirlendi. 

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