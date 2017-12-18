Elektrik Fiyatları Haftayı Düşüşle Tamamladı

Gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı 11 Aralık 2017 tarihiyle başlayan haftada, bir önceki haftaya göre gerileme kaydetti. Bu haftayla bir önceki hafta arasından yapılan karşılaştırma azalışın yüzde 1,07’yi bulduğunu gösterdi.

Elektrik Fiyatı Yüzde 1,07 Azaldı

Elektrik piyasası bu haftayı oldukça hareketli tamamladı. Gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatı bir önceki hafta yüzde 0,69 oranında azalmıştı. Bu haftada düşüş eğilimine devam eden fiyatlar yüzde 1,07 oranında geriledi.

Elektrik Piyasasında İşlem Hacmi Arttı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt alına aldığı veriler incelendiğinde elektrik piyasasını haftalık işlem hacmi bir önceki haftaya kıyasla yükseldi. Bir önceki haftanın işlem hacmi 408 milyon 361 bin 409 lira olarak kayda geçmişti. Bu haftanın verileri ise 413 milyon 135 bin 990 liralık işleme işaret etti.

Spot Piyasada Ortalama Fiyat Düştü

Spot piyasadaki gelişmeler ise şöyle oldu. 11 Aralık 2017 tarihiyle başlayan haftada bir megavat saatlik elektrikte ortalama fiyat, bir önceki haftaya kıyasla azalış yönlü hareket etti. Fiyatlardaki gerileme yüzde 1,07’ii bulurken, ortalama fiyat 157 lira 89 kuruş olarak belirlendi. Geçen haftanın ortalama fiyatıysa 159 lira 61 kuruş olmuştu.

En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar

Gün öncesi spot piyasası hafta içerisinde bir megavat saatlik elektrik baz alındığında en yüksek fiyatı 15 aralık 2017 tarihinde gördü. Bu tarihteki fiyat 206 lira 35 kuruş oldu. Geçen haftanın en yüksek fiyatı ise 211 lira 24 kuruş olarak kayda geçmişti. Bu hafta piyasa en düşük elektrik fiyatını 16 Aralık 2017 tarihinde yakaladı. Buna göre en düşük fiyat 80 lira olarak işleme alındı. Bir megavat saatlik elektrikte geçen haftanın en düşük fiyatı ise 50 lira 87 kuruş seviyesinde gerçekleşmişti.

Hatalık sistem marjinal fiyat ortalamasını hesaplayan piyasa, fiyatın 136 lira 21 kuruş olduğunu aktardı.