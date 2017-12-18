Aboneler Dikkat! EPDK Şirketleri Uyardı! Sayaç Bedeli Alınamaz
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Aboneler Dikkat! EPDK Şirketleri Uyardı! Sayaç Bedeli Alınamaz


Aboneler Dikkat! EPDK Şirketleri Uyardı! Sayaç Bedeli Alınamaz
Aboneler Dikkat! EPDK Şirketleri Uyardı! Sayaç Bedeli Alınamaz Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 03:31:10
Anasayfa Eko Gündem Aboneler Dikkat! EPDK Şirketleri Uyardı! Sayaç Bedeli Alınamaz

EPDK, Ankara’daki sayaç tartışmalarına son noktayı koydu. Sayaç değişimleri konusundaki açıklamada 20 yıllık sayaçların abonenin isteği olmaksızın değiştirilebileceğinin altını çizerek, “Sayaç değişiminde aboneden herhangi bir ücret talep edilemez” dedi.

EPDK, Ankara’daki sayaç tartışmalarına son noktayı koydu. Sayaç değişimleri konusundaki açıklamada 20 yıllık sayaçların abonenin isteği olmaksızın değiştirilebileceğinin altını çizerek, “Sayaç değişiminde aboneden herhangi bir ücret talep edilemez” dedi.

EPDK Sayaç Tartışmasına Noktayı Koydu

EPDK’nın sayaç değişimlerindeki ücret tartışmasına yönelik yaptığı açıklama vatandaşın içini rahatlattı. Değişimlerde abonelerden ücret talep edilemeyeceğini belirterek, şirketleri uyardı. Ankara genelinde bulunan ön ödemeli sayaç sayısının 950 bini bulduğunu ifade ederek, söz konusu sayaçların elektronik kitlerinin zaman zaman sorun çıkardığına işaret etti. Yine bu sayaçlarda pil probleminin de yaşandığını belirterek, yeni sayaçların kullanıma açılması gerektiğini söyledi.  

“14 Yıllık Sayaçlar talep Olmaksızın Değiştirilebilir”

EPDK’nın açıklamasında dikkat çeken diğer bir konuysa doğalgaz şirketlerinin 20 yıllık sayaçları abone talebi olmaksızın değiştirmesi noktasında oldu. Yapılan açıklamada 14 yıllık sayaçların tamirinin mümkün olmadığı hallerde ve kullanım ömrünü tamamladığı durumlarda, abonenin talep etmesi beklenmeden söz konusu sayacın yenisiyle değişiminin sağlanabileceği aktarıldı. Yeni sayaçların dağıtım şirketi mülkiyetinde olduğunu ifade eden Kurum, bu nedenle aboneden herhangi bir sayaç ücreti alınamayacağını, değişim için bir bedelin söz konusu olamayacağına vurgu yaptı.

“Ön Ödemeli Sayaçtan Faturalı Sayaca Geçenlerden Alınan Güvence Bedelidir”

Ön ödemeli sayaçtan, faturalı sayaca geçen abonelerden alınan ücretin güvence bedeli olduğunun altını çizen EPDK, söz konusu güvence bedellerinin aboneliğin sonlandırıldığı anda tüketiciye iade edildiğini dile getirdi. Bu bedelin geri ödenmesindeyse dağıtım şirketinin hesabı açıklanan enflasyon oranları dahilinde belirlediğinin altını çizdi.

Ankara’daki sayaç değişimlerinin Kurum tarafından takip edildiğini de ifade eden EPDK, gaz arzında herhangi bir kesintinin olmadığını da açıklamaya dahil etti.

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