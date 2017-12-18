Yılın Kamyonu Ödülü Sahibini Buldu! Çin’de Ford Rüzgarı Esti
Advert Advert Advert


Yılın Kamyonu Ödülü Sahibini Buldu! Çin’de Ford Rüzgarı Esti


Yılın Kamyonu Ödülü Sahibini Buldu! Çin’de Ford Rüzgarı Esti
Yılın Kamyonu Ödülü Sahibini Buldu! Çin’de Ford Rüzgarı Esti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 03:54:30
Anasayfa Şirketler Yılın Kamyonu Ödülü Sahibini Buldu! Çin’de Ford Rüzgarı Esti

Çin 2017 yılının en iyi kamyonunu seçti. Yılın Kamyonu Ödülü Ford Otosan mühendislerince geliştirilen JMC Weilong’un oldu.

Çin 2017 yılının en iyi kamyonunu seçti. Yılın Kamyonu Ödülü Ford Otosan mühendislerince geliştirilen JMC Weilong’un oldu.

En Büyük Kamyon Pazarının En İyisi Seçildi!

Ford Otosan mühendisleri Çin’de yılın kamyonu ödülüne layık görülen JMC Weilong’u geliştirerek, şirkete önemli bir ödül kazandırdı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, kamyon pazarının da en büyüğü olarak gösteriliyor. Ülkenin durdurulamaz büyümesinden tahmin edileceği üzere kamyon pazarı da üzerine düşen payı alıyor. Sektördeki gelişim her yıl artış yönlü olurken, Çin bu yılın kamyonunu seçmek için iş başına geçti.  Yılın Kamyonu Ödülü kimin olacak sorusu yanıtlandı ve ilgili firmaya ödülü takdim edildi. bu kapsamda rakiplerini geride bırakmayı başaran JMC Weilong 2017 yılının kamyon ödülünü almaya hak kazandı.

26 Kategoride Değerlendirildi

Yılın kamyonunu belirlemek için oluşturulan jüri, ödülün en doğru adrese gitmesi için tüm detayları değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda JMC Weilong 26 farklı kategoride değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2017 yılının en iyi kamyonu unvanını ve ödülünü almayı hak etti.

“Sadece Ford’un Değil Türkiye’nin De Başarısı”

Ödülün verilmesi ardından Ford Otosan Genel Müdürü, konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Üretimi Çin’de yapılan kamyonda Türk mühendislerinin emeğinin çok olduğunun altını çizerek, “JMC Weilong’un başarısı yalnızca Ford’un başarısı değil. Bu ödül bizim olduğu kadar Türkiye’nin de gururlanmasını sağlamıştır” dedi. Genel Müdür Haydar Yenigün JMC’nin seri üretime yeni geçtiğini, üretim ardından bu ödüle layık görülmenin ayrı bir önem taşıdığını, Türkiye ekonomisine değer katan projeler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.  

çin yılın kamyonu ödülü ford otosan ford
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek