Yılın Kamyonu Ödülü Sahibini Buldu! Çin’de Ford Rüzgarı Esti

Çin 2017 yılının en iyi kamyonunu seçti. Yılın Kamyonu Ödülü Ford Otosan mühendislerince geliştirilen JMC Weilong’un oldu.

En Büyük Kamyon Pazarının En İyisi Seçildi!

Ford Otosan mühendisleri Çin’de yılın kamyonu ödülüne layık görülen JMC Weilong’u geliştirerek, şirkete önemli bir ödül kazandırdı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, kamyon pazarının da en büyüğü olarak gösteriliyor. Ülkenin durdurulamaz büyümesinden tahmin edileceği üzere kamyon pazarı da üzerine düşen payı alıyor. Sektördeki gelişim her yıl artış yönlü olurken, Çin bu yılın kamyonunu seçmek için iş başına geçti. Yılın Kamyonu Ödülü kimin olacak sorusu yanıtlandı ve ilgili firmaya ödülü takdim edildi. bu kapsamda rakiplerini geride bırakmayı başaran JMC Weilong 2017 yılının kamyon ödülünü almaya hak kazandı.

26 Kategoride Değerlendirildi

Yılın kamyonunu belirlemek için oluşturulan jüri, ödülün en doğru adrese gitmesi için tüm detayları değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda JMC Weilong 26 farklı kategoride değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2017 yılının en iyi kamyonu unvanını ve ödülünü almayı hak etti.

“Sadece Ford’un Değil Türkiye’nin De Başarısı”

Ödülün verilmesi ardından Ford Otosan Genel Müdürü, konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yaptı. Üretimi Çin’de yapılan kamyonda Türk mühendislerinin emeğinin çok olduğunun altını çizerek, “JMC Weilong’un başarısı yalnızca Ford’un başarısı değil. Bu ödül bizim olduğu kadar Türkiye’nin de gururlanmasını sağlamıştır” dedi. Genel Müdür Haydar Yenigün JMC’nin seri üretime yeni geçtiğini, üretim ardından bu ödüle layık görülmenin ayrı bir önem taşıdığını, Türkiye ekonomisine değer katan projeler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.