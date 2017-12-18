Hakkari'nin Doğalgaz Rüyası 2018'de Gerçeğe Dönüşecek
Advert Advert Advert


Hakkari'nin Doğalgaz Rüyası 2018'de Gerçeğe Dönüşecek


Hakkari'nin Doğalgaz Rüyası 2018'de Gerçeğe Dönüşecek
Hakkari'nin Doğalgaz Rüyası 2018'de Gerçeğe Dönüşecek Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 04:51:08
Anasayfa Eko Gündem Hakkari'nin Doğalgaz Rüyası 2018'de Gerçeğe Dönüşecek

Hakkari’nin hava kalitesi doğalgaz kullanımına geçişle birlikte yükselecek. Kentte ikamet eden vatandaşlar, en geç önümüzdeki yılın sonunda doğalgaz kullanmaya başlayacak.

Hakkari’nin hava kalitesi doğalgaz kullanımına geçişle birlikte yükselecek. Kentte ikamet eden vatandaşlar, en geç önümüzdeki yılın sonunda doğalgaz kullanmaya başlayacak.

Doğalgaz Boru Hattının 63 Kilometresi Tamamlandı

Hakkari ilindeki doğalgaz dağıtım altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yüklenici firmanın şantiye şefi, ilgili ihalenin 2016’nın Şubatında yapıldığını, ihale süreci ardından boru hattı inşaatına başladıklarını ifade etti. Geçen yıldan bu yana toplamda 68 kilometrelik doğalgaz boru hattı döşediklerini belirterek, “Kış ayları da dahil çalışmalarımıza devam ettik. Çalışmalar yalnızca kar yağışının olduğu dönemlerde aksadı. 6 aydır boru hattının döşeme işini yapıyoruz. Bu sürede 68 kilometrelik hat tamamlandı. Toplamda üreteceğimiz boru hattı ise 203 kilometreyi bulacak” dedi.

Hava Şartları Çalışmaları Durdurdu

Şantiye şefi Cengiz Bicare, çalışmaların Erçek mahallesinden başladığını ifade ederek, “Hava şartları izin verdiği sürece ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Kış aylarındaki faaliyetleri hava şartlarının gidişatı ve durumu belirleyecek. Erçek şantiyesinden başlayan boru hattı döşemesi, Hakkari il merkezine doğru ilerliyor. Burada toplamda 25 kilometrelik güzergahta çalışmalar bitti. Hakkari şantiyemiz şu anda çalışmalara ara verdi. Buradaki şantiyenin rakımı çok yüksek olduğundan yoğun bir kar yağışı ilerlememize engel oldu” şeklinde konuştu.

Doğalgaz Kullanımı 2018’in Sonunda Başlayacak

203 kilometreyle tamamlanacak doğalgaz boru hattı projesinin önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Bicare, Hakkârililerin 2018 yılının son aylarında doğalgaza kavuşmuş olacağının da müjdesini verdi. Hakkârili vatandaşlar doğalgaz boru hattı çalışmalarından memnun olduklarını belirtirken, doğalgaz kullanımına geçecek olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti. Doğalgazla ısınmak için sabırsızlandıkları söylemeyi de ihmal etmedi.

hakkari doğalgaz doğalgaz boru hattı ihale
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek