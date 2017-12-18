Hakkari'nin Doğalgaz Rüyası 2018'de Gerçeğe Dönüşecek

Hakkari’nin hava kalitesi doğalgaz kullanımına geçişle birlikte yükselecek. Kentte ikamet eden vatandaşlar, en geç önümüzdeki yılın sonunda doğalgaz kullanmaya başlayacak.

Doğalgaz Boru Hattının 63 Kilometresi Tamamlandı

Hakkari ilindeki doğalgaz dağıtım altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren yüklenici firmanın şantiye şefi, ilgili ihalenin 2016’nın Şubatında yapıldığını, ihale süreci ardından boru hattı inşaatına başladıklarını ifade etti. Geçen yıldan bu yana toplamda 68 kilometrelik doğalgaz boru hattı döşediklerini belirterek, “Kış ayları da dahil çalışmalarımıza devam ettik. Çalışmalar yalnızca kar yağışının olduğu dönemlerde aksadı. 6 aydır boru hattının döşeme işini yapıyoruz. Bu sürede 68 kilometrelik hat tamamlandı. Toplamda üreteceğimiz boru hattı ise 203 kilometreyi bulacak” dedi.

Hava Şartları Çalışmaları Durdurdu

Şantiye şefi Cengiz Bicare, çalışmaların Erçek mahallesinden başladığını ifade ederek, “Hava şartları izin verdiği sürece ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Kış aylarındaki faaliyetleri hava şartlarının gidişatı ve durumu belirleyecek. Erçek şantiyesinden başlayan boru hattı döşemesi, Hakkari il merkezine doğru ilerliyor. Burada toplamda 25 kilometrelik güzergahta çalışmalar bitti. Hakkari şantiyemiz şu anda çalışmalara ara verdi. Buradaki şantiyenin rakımı çok yüksek olduğundan yoğun bir kar yağışı ilerlememize engel oldu” şeklinde konuştu.

Doğalgaz Kullanımı 2018’in Sonunda Başlayacak

203 kilometreyle tamamlanacak doğalgaz boru hattı projesinin önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Bicare, Hakkârililerin 2018 yılının son aylarında doğalgaza kavuşmuş olacağının da müjdesini verdi. Hakkârili vatandaşlar doğalgaz boru hattı çalışmalarından memnun olduklarını belirtirken, doğalgaz kullanımına geçecek olmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti. Doğalgazla ısınmak için sabırsızlandıkları söylemeyi de ihmal etmedi.