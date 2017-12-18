THY’nin Zürih Seferi Kuş Engeli Takıldı

THY’nin İstanbul – Zürih seferi için Atatürk Havalimanından havalanan uçağı 17 dakika sonra geri döndü. THY’den yapılan açıklamaya göre geri dönüşün nedeni kuş sürüsü oldu.

Atatürk Havalimanından Havalandı

Türk Hava Yolları yolcu uçağı İstanbul ile Zürih arasındaki seferi yapmak için bütün hazırlıkları tamamlayarak, Atatürk Havalimanından havalandı. Kalkıştan çok uzun bir zaman geçmeden uçak bir kuş sürüsüyle karşılaştı ve yolcu uçağı Atatürk Havalimanına zorunlu olarak geri döndü.

Önce hava Şartları İzi Vermedi, Ardından Kuş Sürüsü yoldan Geri Döndürdü

Yaşananlar ardından açıklama yapan şirket, TK-1911 sefer sayılı TC- JTA kuyruk tescilli Airbus 321 tipi yolcu uçağının akşam 21.15’te kalkması gerektiğini, fakat hava şartlarının uçuşa izin vermediğini; bu nedenle sefer saatinin 22.49’la değiştirildiğini belirtti. Yolcu uçağının saat 22.49’da Atatürk Havaalanından Zürih’e doğru havalandığı belirten Türk Hava yolları, söz konusu uçağın kısa bir süre sonra kuş sürüsüyle karşılaştığını; bu nedenle zorunlu olarak geri döndüğünü aktardı. Pilotun kuleyi “Kuş sürüsüyle karşılaştık. Çarpma nedeniyle geri dönüyoruz” şeklinde bilgilendirdiği belirtildi. Saat 22.49’da kalkan İstanbul – Zürih uçağı saat 23.06 sularında Atatürk Havaalanına güvenli bir iniş gerçekleştirdi. İnişin sorunsuz olarak yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Son durumda THY’nin yolcu uçağı sadece 17 dakika boyunca havada kaldı ve ardından havaalanına geri döndü.

Uçak Hangara Çekildi

Türk Hava Yolları’na ait söz konusu yolcu uçağı iniş sonrasında bakım ve onarım çalışmaların için hangara çekildi. Uçak yolcuları ise İstanbul Atatürk Havalimanının yolcu terminaline aktarıldı. Zürih’e gidecek yolcuların bugün saat 05’te uçağa binerek yolculuğa başlayacakları bildirildi.