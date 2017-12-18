Bosch’tan Elektrikli Otomobil Bataryası Atağı! Hedef Pazarın Yüzde 20’si

Otomotiv bileşenleri tedarikinde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Bosch, elektrikli otomobil bataryası işine girmeye hazırlanıyor.

Bosch'tan 2030’a Kadar 20 Milyar Euroluk Dev Yatırım

Dünya devlerinin elektrikli araçlara olan yatırımları artarken, bir atakta Bosch’tan geldi. Alınan bilgilere göre şirketin yeni yatırımı elektrikli otomobil bataryalarının üretimi noktasında olacak. İfade edilen bilgilere göre Bosch, önümüzdeki yıldan başlayarak 2030’a kadar en az 20 milyar Euro yatırım yapacak ve sektördeki liderliğini bu tedarik noktasında da kimselere kaptırmayacak.

Sessizliğini Bozdu

Otomotiv bileşenleri tedarikinde önemli işlere imza atan şirket bugüne kadar elektrikli araç bileşenleri alanında herhangi bir girişim veya yatırım yapmamış, sektörel gelişmeleri sessiz şekilde izlemişti. Şirketin üst yöneticilerinden biri sessizliği bozarak yatırımın ayak seslerini duyurdu. Buna göre Bosch, en kısa süre içerisinde elektrikli otomobillere batarya üretmek için harekete geçecek. Yatırım için alt yapı çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

İhtiyacın Yüzde 20’sine Cevap Verecek

Konuyla ilgili açıklamayı yapan şirket CEO’su bugüne kadar hayata geçirdikleri yatırımlara ve sektöre olan katkılarına işaret ederek, “Elektromobilite dendiğinde şirketimiz sektörün ilk aklına gelen isimlerden. Geniş ürün yelpazemiz ile çalışmalarımız sürüyor. Sektörde bizim ürün çeşidimize ulaşabilen farklı bir firmada zaten yok. Olacağına da pek ihtimal vermiyorum” dedi. Bu alandaki yatırımlarının büyüklüğüne vurgu yapan CEO Volkmar Denner, “Elektrikli araç bataryası üretme ve pazara giriş yapma zamanı geldi. Konuyla ilgili kararımızı 2018 yılı içerisinde verecek, karara göre hareket edeceğiz. Olumlu bir kararın çıkması halinde yatırımlara hemen başlayacağız” ifadelerini kullandı. Denner, yatırım yapılması halinde pazar ihtiyacının yüzde 20’lik bölümünü hedeflediklerini de sözlerine ekledi.