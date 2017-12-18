Uçan Araç Transition, 2 Yıl İçerisinde Hayatımızda Olacak
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Uçan Araç Transition, 2 Yıl İçerisinde Hayatımızda Olacak


Uçan Araç Transition, 2 Yıl İçerisinde Hayatımızda Olacak
Uçan Araç Transition, 2 Yıl İçerisinde Hayatımızda Olacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 07:18:19
Anasayfa Otomotiv Uçan Araç Transition, 2 Yıl İçerisinde Hayatımızda Olacak

Volvo, ana şirket dahilinde start-up teknolojisini satın almıştı. Satın alma ardından uçan araba çalışmalarını hızlandıran şirket, 2019’a işaret eden açıklamalar yaptı.

Volvo, ana şirket dahilinde start-up teknolojisini satın almıştı. Satın alma ardından uçan araba çalışmalarını hızlandıran şirket, 2019’a işaret eden açıklamalar yaptı.

Terrafugia, Uçan Araba Projesi Gelişmelerini Açıkladı

Uçan arabayla ilgili açıklamayı teknoloji start-up’ı yaptı. Terrafugia açıklamasında uçan arabaların iki yıl gibi kısa bir sürede satışa sunulabileceğini belirtti. Transition adı verilen karada ve havada ulaşım kabiliyetine sahip olan aracın finans desteği sayesinde öngörülenden daha kısa zamanda piyasaya sürüleceğini ifade eden şirket, aracın hibrid özelliğini taşıyacağına da vurgu yaptı.

Uçan arabada ilk deneme bundan yaklaşık 10 yıl önce yapılmıştı. Aracın iki kişilik olduğu dikkat çekerken, kanatlarını saniyeler içerisinde açabildiğini bu denemede kanıtlamıştı.

Projede Yer Alan Mühendis Sayısı 3 Katına Çıkarıldı

Terrafugia uçan araba çalışmalarına yılın üçüncü çeyreğinde hız vermiş, projede çalışan mühendis sayısını da üç katına çıkarmıştı. Projenin hızlanmasında, bir şirket tarafından yapılan yeni yatırım etkili oluştu. Mali desteği arkasına alan Terrafugia, bu avantajı fırsata dönüştürmek için zaman kaybetmeden kolları sıvadı. Şirkete yatırım yapan ismin Çinli Geely olduğu ifade edilmiş, fakat yapılan ödeme tutarı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Gelişmeler ardından Geely başkanı kısa bir açıklama yapmış, projenin ulaşımda yeni bir sayfa açacağına inandıklarını belirtmiş; Transition’u ‘Heyecan verici olarak’ nitelendirmişti.

20 Saatlik Eğitim Şart!

Transition adlı uçan arabanın özelliklerine gelince, araç havalandığında yaklaşık 3 kilometrelik yüksekliğe rahatlıkla ulaşıyor. Saatteki hızı 160 kilometreyi buluyor. Menzili ise 640 kilometre olarak ifade ediliyor. Bu araca sahip olanlar ise en az 20 saat eğitimden geçecek. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara sportif pilotluk sertifikası verilecek. Bu sertifika uçuşun yasal ayağını oluşturacak. 

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