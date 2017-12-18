7 Havayolu Şirketi İstanbul Uçuşlarını Durdurdu!

Avrupa ve Amerika’nın dev havayolu şirketlerinin İstanbul uçuşlarını durdurması turizmcileri endişelendirdi.

İptal Eden Şirketler Avrupa ve Amerika’dan

İstanbul uçuşlarını durdurma kararı alan Avrupa ve Amerika’da faaliyette olan dev havayolu şirketlerinin sayısı 7’ye ulaştı. Bu gelişmeler turizmcileri endişelendirdi. İstanbul uçuşlarını durduran şirketlerden 5 tanesi Avrupa ülkelerinde, 2 tanesi de Amerika’da faaliyet gösteriyor.

Avrupa’dan Air France, Iberia, Alitalia, Swiss, Austrian adlı havayolu şirketleri, Amerika’dan da Delta ve Air Canada adlı havayolu şirketleri İstanbul uçuşlarını geride bıraktığımız 1 yıl içinde durdurdu. Böylece İstanbul’a gerçekleşen uçuşlarını durduran havayolu şirketi sayısı toplam olarak 1 yıl içinde 7’ye ulaşmış oldu.

İstanbul’a yapılan uçuşlarını durduran havayolu şirketlerinden bazıları bu uçuşları bünyelerindeki alt markaları ile gerçekleştirseler de genel olarak dünyanın dev havayolu şirketlerinin aldıkları bu karar turizm çevreleri tarafından olumsuz olarak değerlendiriliyor.

İptallerin Sebebi Taleplerin Azalması

İstanbul uçuşlarını iptal eden şirketlerin gerekçeleri hakkında konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır bu iptallerin ana sebebinin Türkiye’ye olan uçuş taleplerinin düşmesi ve artan maliyetlere karşı Türk Hava Yolları’nın rekabet avantajını kullanıyor olması olduğunu söyledi. Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet Nane de bu iptallerin sebebinin Türkiye’ye olan talebin düşmesi olduğunu belirterek, bu düşüşün Türk taşımacılık şirketlerinin başarısı olarak kabul edilebileceğini söyledi.

Türkiye’ye Gelen Turist Sayısında Azalma

Türkiye’ye olan taleplerin düşüşü ülkemize gelen turist sayılarına bakıldığında da anlaşılıyor. Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısı 2017 yılının ocak – ekim aylarını kapsayan döneminde 2015 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 4.8 milyon azaldığı gözlemleniyor. 2015 yılının ocak – ekim aylarında Türkiye’ye 5.144 milyon Alman turist gelirken, bu sayı 2016 yılının aynı döneminde oldukça gerilemiş ve 3.6 milyon olarak kaydedilmişti.