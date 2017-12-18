Altın ve Döviz Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı?

Yeni haftanın ilk gününde gerçekleşen ilk işlemlerde altının gerilediği, doların ise yukarı yönlü hareket ettiği gözlemlendi.

Altın Fiyatlarında Gerileme

ABD borsalarında işlem gören hisselerin ülkede açıklanacak olan vergi reformu ile ilgili beklentilerin olumlu olması sebebiyle yükselmesinden etkilenen altın fiyatları düşüş sergiliyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Amerika’da vergi reformu ile ilgili yaşanan gelişmeler hisse senetlerinin de rekor seviyelere ulaşmasını sağlamıştı. Ancak hisse senetleri, doların yükseliş kaydetmesinin ardından gerilemişti.

Spot altın fiyatları yüzde 0.3 oranında düşerek ons başına 1.252,82 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları Singapur saati ile 12:10 civarında 1.255,27 dolardan işlem gördü.

Ekonomi analistleri altın fiyatları ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerde doların güç kazanması ve yukarı yönlü hareketinin karşısında altının güç kaybı yaşadığı yolunda fikir bildiriyorlar.

Dolar Güçlenmeye Devam Ediyor

Amerika’da devam eden vergi reformu sürecinden olumlu etkilenen dolarda ise yukarı yönlü hareket ve güç kazanımı devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü vergi indirimlerine dair yasa tasarısının bu hafta senatodan onay alacağı yönündeki haberlerin ardından önemli derecede yükselen dolar bugün de bu yükselişini sürdürdü.

ABD doları, Japon yeni karşısında geçtiğimiz cuma günü yüzde 0.2 oranında yükselmişti. Bu sabah yapılan ilk işlemlerde dolar – yen paritesinde yüzde 0.1 oranında daha değer kazanımı gözlemlendi ve parite 112.68’e çıktı.

Dolar Spot Endeksi, geride bıraktığımız hafta Amerika’da Cumhuriyetçi liderler tarafından vergi reformunun ayrıntılarının netleştirilmesinden sonra son 50 günde sergilediği hareketin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Endeks, yeni haftanın ilk gününde de aynı seviyelerde seyrediyor.