MYK Başkanı Açıkladı! Özel Eğitim Kurumlarına Akreditasyon Kredisi Geliyor!

MYK Başkanı Adem Ceylan, özel eğitim kurumları için akreditasyon kredisi sistemini hayata geçireceklerini açıkladı.

Kısa adı MYK olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, özel eğitim veren kurumlar ile ilgili akreditasyon kredisi sisteminin hayata geçirileceğini, Mesleki Yeterlilik Belgesi olan kişilerin de Avrupa ülkelerinde çalışma imkanı bulabileceklerini, 2018 yılında Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişi sayısının 400 bine çıkmasının amaçlandığını söyledi.

MYK Standartları Yeniden Belirliyor

MYK, mesleklerle ilgili standartların belirlenmesi, sınav sisteminin getirilmesi ve mesleki yeterlilik kurallarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. MYK Başkanı Adem Ceylan, şu anda 261 bin kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olduğunu, bu sayının 2018 yılı genelinde 400 bin kişiye çıkartmayı planladıklarını söyledi.

Adem Ceylan yaptığı açıklamada ayrıca özel eğitim kurumu olarak bilinen kurslar ve özel okulların verdiği eğitimin geliştirilmesi adına akreditasyon kredisi sisteminin getirileceğini, bu konuda bir yönetmelik hazırlanması aşamasında olduklarını açıkladı.

Türkiye’de İşsizlik Büyük Sorun

Adem Ceylan, Türkiye’deki eğitim – istihdam arasındaki uyumsuzluğun gün geçtikçe daha belirgin bir hal aldığını, ekonominin bundan olumsuz etkilendiğini, Türk sanayiciler tarafından ülkemizde verilen mesleki teknik eğitimin kişilere beceri kazandırmadığının düşünüldüğünü, bu yüzden de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatta bir takım değişiklikler yapıldığını, kendilerinin de Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak ölçme, yeterlilik ve değerlendirme konularında yeni düzenlemelere gittiklerini, bu çalışma kapsamında MEB, YÖK ve mesleki eğitim veren kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını, iş hayatına nitelikli eleman kazandırılması ve istihdamın artması için çok sıkı çalışmalar içinde olduklarını, bu konu hakkında Türkiye genelinde 81 ilin ticaret ve sanayi odalarına da bilgilendirmede bulunduklarını, Türkiye’de işsizliğin çift haneli rakamlarda olduğunu ve bunun büyük bir sorun olduğunu da sözlerine ekledi.