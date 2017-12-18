BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı!
Advert Advert Advert


BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı!


BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı!
BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 10:41:44
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul haftanın ilk iş günü açılışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi haftaya yükseliş yönlü bir hareketle başladı. Endeks değeri yüzde 0,44'lük artışa ev sahipliği yaptı.

Borsa İstanbul haftanın ilk iş günü açılışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi haftaya yükseliş yönlü bir hareketle başladı. Endeks değeri yüzde 0,44'lük artışa ev sahipliği yaptı.

BIST 100 Endeksi Haftaya Yüzde 0,44 Artışla Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseliş ardından haftayı 109.812,25 puan seviyesinden açtı. Açılışın gerçekleştiği dakikalarda BIST 100’de endeks değeri 482,08 puanlık artış kaydetti. Bankacılık endeksindeki artış açılışta yüzde 0,52 oldu. Holding endeksinin gelişimi de artış yönlü olarak gözlemlendi. Endeksi değerindeki artış yüzde 0,37 oldu.

Sektör Endekslerinde İnşaat Yüzde 0,40 Geriledi

Sektör endeksleri incelendiğinde hatanın ilk işlem gününde en çok kazandıran sektör madencilik oldu. Madencilikteki artış yüzde 1,05’i buldu. Diğer sektör endeksleri de yukarı yönlü hareket ederken, gerileme bir sektörde yaşandı. Buna göre inşaattaki düşüş yüzde 0,40 olarak hesaplandı.  

BIST 100 endeksi geçen haftayı dalgalı bir seyirle geride bırakmıştı. Endeks değeri 109,000 ile 110,000 puan aralığında değişmişti. Hafta kapanışı ise yüzde 0,31’lik değer kaybıyla yapılmıştı. BIST 100 endeksinin Cuma günkü kapanış değeri 109.330,17 puan olmuştu.

Küresel piyasalarda riskin arttığını ifade eden uzmanlar, ABD’nin vergi reformu tasarısını yakından takip edileceğini ifade etti. ABD’den haberlere göreyse vergi tasarısının birçok konusunda anlaşma sağlandı. Beklentiler tasarısının bu hafta içerisinde Kongreden geçmesi ve ABD Başkanının imzasına sunulması yönünde yoğunlaşıyor. Tüm bu gelişmelerse piyasaların risk alam iştahını arttırıyor denildi. Uzmanlar küresel piyasalardaki durumun pozitif yönlü olduğunu belirtirken, bugün takip edilecek veri sayısının az olduğuna işaret eden açıklamalar yaptı.  

BIST 100 endeksi tahminleri ise şöyle oldu. Endekste desteğin 107.500 puan seviyesinde olabileceği edildi. Dirençse 110.000-110.500 bandında tahmin edildi. 

borsa istanbul bist 100 endeksi borsa bankacılık endeksi holding endeksi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek