BIST 100 Haftaya Yükselişle Başladı!

Borsa İstanbul haftanın ilk iş günü açılışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi haftaya yükseliş yönlü bir hareketle başladı. Endeks değeri yüzde 0,44'lük artışa ev sahipliği yaptı.

BIST 100 Endeksi Haftaya Yüzde 0,44 Artışla Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükseliş ardından haftayı 109.812,25 puan seviyesinden açtı. Açılışın gerçekleştiği dakikalarda BIST 100’de endeks değeri 482,08 puanlık artış kaydetti. Bankacılık endeksindeki artış açılışta yüzde 0,52 oldu. Holding endeksinin gelişimi de artış yönlü olarak gözlemlendi. Endeksi değerindeki artış yüzde 0,37 oldu.

Sektör Endekslerinde İnşaat Yüzde 0,40 Geriledi

Sektör endeksleri incelendiğinde hatanın ilk işlem gününde en çok kazandıran sektör madencilik oldu. Madencilikteki artış yüzde 1,05’i buldu. Diğer sektör endeksleri de yukarı yönlü hareket ederken, gerileme bir sektörde yaşandı. Buna göre inşaattaki düşüş yüzde 0,40 olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksi geçen haftayı dalgalı bir seyirle geride bırakmıştı. Endeks değeri 109,000 ile 110,000 puan aralığında değişmişti. Hafta kapanışı ise yüzde 0,31’lik değer kaybıyla yapılmıştı. BIST 100 endeksinin Cuma günkü kapanış değeri 109.330,17 puan olmuştu.

Küresel piyasalarda riskin arttığını ifade eden uzmanlar, ABD’nin vergi reformu tasarısını yakından takip edileceğini ifade etti. ABD’den haberlere göreyse vergi tasarısının birçok konusunda anlaşma sağlandı. Beklentiler tasarısının bu hafta içerisinde Kongreden geçmesi ve ABD Başkanının imzasına sunulması yönünde yoğunlaşıyor. Tüm bu gelişmelerse piyasaların risk alam iştahını arttırıyor denildi. Uzmanlar küresel piyasalardaki durumun pozitif yönlü olduğunu belirtirken, bugün takip edilecek veri sayısının az olduğuna işaret eden açıklamalar yaptı.

BIST 100 endeksi tahminleri ise şöyle oldu. Endekste desteğin 107.500 puan seviyesinde olabileceği edildi. Dirençse 110.000-110.500 bandında tahmin edildi.