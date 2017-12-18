Plakada Yeni Dönem 1 Ocakta Başlıyor
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Plakada Yeni Dönem 1 Ocakta Başlıyor


Plakada Yeni Dönem 1 Ocakta Başlıyor
Plakada Yeni Dönem 1 Ocakta Başlıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 11:07:15
Anasayfa Eko Gündem Plakada Yeni Dönem 1 Ocakta Başlıyor

Motorlu kara taşıtlarının plakaları konusunda önemli bir adım atıldı. Sahte plakayı tarihe gömecek uygulamanın mühür sistemi olduğu ifade edildi.

Motorlu kara taşıtlarının plakaları konusunda önemli bir adım atıldı. Sahte plakayı tarihe gömecek uygulamanın mühür sistemi olduğu ifade edildi.

Türkiye’de Sahte Plakalı Araç Kalmayacak

Türkiye’de gerçekleşen terör saldırılarında, hırsızlıkta ve diğer yasadışı olaylarda kullanılan sahte plakalar, alınan önlemler sayesinde tarihe gömülecek. Taklidin önüne geçecek uygulama Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odasının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve darphanenin işbirliğiyle yapılacak.

Türkiye’de plakalar için yeni dönem önümüzdeki yılın ilk gününden itibaren başlamış olacak. Yeni dönemde plakalar mühür sistemine dahil edilecek. Uygulama yurt genelini kapsayacak ve plaka basım yetkisi olan odalar basım işlemlerini bu çerçevede yapacak. Alınan bilgilere göre yeni mühürler ve beratlar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı’nın talimatı doğrultusunda plaka basma yetkisi olan odalara gönderilmeye şimdiden başlandı.

Konuyla ilgili ilk açıklama Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanından geldi. Oda Başkanı Zeki Yakar açıklamasında, beratın odalarına gönderildiğini ifade etti. Mühür sistemi dahilindeki işlemlere başlandığını dile getirerek, sistemin artılarından bahsetti. Mühür sisteminin sahta plakayı tarih yapacağını belirterek, “Bu noktada güzel bir gelişme oldu. Sahte plaka basımı sistemle birlikte önlenecek” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yetkililerinden olan Ali Seydi Aydoğan, söz konusu mührün özelliklerini ve artılarını paylaştı. “Mühürlerin darphanede basılması taklit edilmesini imkansız kılacak. Özellikle terör saldırılarında, hırsızlık vakalarında ve kapkaç olaylarında çokça başvurulan sahte basım plakalar böylelikle engellenmiş olacak” ifadelerini kullanan Aydoğan, yeni mühürlerin ilgili odalara gönderilmeye başlandığını da aktardı. Mühürlerin aralık ayı sonuna kadar tüm odalara iletilmiş olacağını ifade ederek, “Sistem 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulamada olacak” dedi. 

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