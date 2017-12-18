Tesla’nın Yeni Rakibi Çinli Nio! Model X’in Yarı Fiyatına Satılacak
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Tesla’nın Yeni Rakibi Çinli Nio! Model X’in Yarı Fiyatına Satılacak


Tesla’nın Yeni Rakibi Çinli Nio! Model X’in Yarı Fiyatına Satılacak
Tesla’nın Yeni Rakibi Çinli Nio! Model X’in Yarı Fiyatına Satılacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 11:50:20
Anasayfa Otomotiv Tesla’nın Yeni Rakibi Çinli Nio! Model X’in Yarı Fiyatına Satılacak

Çinli Nio elektrikli ES8 modeli tanıtımı için sahneye çıktı. ES8 pazardaki rekabetin artacağının sinyallerini verirken, elektrikli yeni araç fiyatının Model X’ten daha ucuz olacağı dikkat çekti.

Çinli Nio elektrikli ES8 modeli tanıtımı için sahneye çıktı. ES8 pazardaki rekabetin artacağının sinyallerini verirken, elektrikli yeni araç fiyatının Model X’ten daha ucuz olacağı dikkat çekti.

Elektrikli ES8 Çin Sahnesinde!

Çin merkezli olarak üretim yapan Nio, yeni elektrikli otomobil modeli olan ES8’i görücüye çıkardı. Tanıtım Çin’deki elektrikli piyasasının ilerleyen dönemlerde iyice hareketleneceğini kanıtlar nitelikte oldu.

Bilindiği üzere dünya devi otomobil markaları, sektörel değişimle birlikte elektrikli araç yatırımlarına hız vermiş, piyasadaki rekabet hissedilir şekilde artmıştı. Çin hükümeti ise elektrikli araç kullanımının artması adına bir dizi önlem almış, otomotiv üreticilerine belli zorunluluklar getirmişti. Ülkede üretim yapan markalar gelecek dönem planlarını bu zorunlulukları göz önüne alarak yapmaya başlamıştı. Çinli üreticilerse elektrikli araç üretimini artıracaklarını ve yeni modelleri satışa sunacaklarını dile getiren açıklamalarla, pazarda yer alacaklarının sinyallerini vermişti.  

67 Bin 765 Dolardan Başlayan Fiyatlarla Satışa Sunulacak

Çinli elektrikli araç üreticileri arasında yer alan Nio bu kapsamda önemli bir adım attı. Elektrikli araç üreticisi firma ilk modelini hafta sonunda tanıttı. Tanıtımda en dikkat çeken ayrıntılar arasında ES8 modelinin fiyat aralığı yer aldı. Buna göre ES8’in satış fiyatının 67 bin 765 dolardan başlayacağı ifade edildi. Bu fiyatın Tesla’ya hodri meydan niteliği taşıdığı belirtilirken, Tesla’nın Model X fiyatının 126 bin 740 dolar olduğunun altı çizildi. ES8 modeli Çin’de bu fiyattan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşacak. Dünya pazarına sunulması hedeflenmeyen araç, şimdilik Çin’in iç pazarına yönelik üretim yapacak. 2014 yılında faaliyetlerine başlayan elektrikli araç üreticisi Nio, Çin hükümetinin üreticilere sağladığı teşviklerden de faydalanacak. 

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