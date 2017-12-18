Yem Fiyatları Süt Üretimine Paydos Dedirtti
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Yem Fiyatları Süt Üretimine Paydos Dedirtti


Yem Fiyatları Süt Üretimine Paydos Dedirtti
Yem Fiyatları Süt Üretimine Paydos Dedirtti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-18 Saat: 12:23:44
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Doğa Tarım Çiftliği, yem fiyatlarını ve çiftlikteki eksiklikleri neden göstererek çiğ süt üretiminin durdurulduğunu açıkladı.

Doğa Tarım Çiftliği, yem fiyatlarını ve çiftlikteki eksiklikleri neden göstererek çiğ süt üretiminin durdurulduğunu açıkladı.

Doğa Tarım Çiftliği Kararı KAP’a Bildirdi

Denizli kentinde faaliyet gösteren Doğa Tarım Çiftliği son dakika bir karar aldı. Karar süt üretiminin durdurulması olarak kendini gösterdi. Şirket konuyla ilgili bilgilendirmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptı.

İki Yıllık Sürece İşaret Etti

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada yem fiyatlarına ve çiğ süt düzenlemesine işaret ederek, geçen 2 yıllık süreçte bazı olumsuzlarla karşılaştıklarını belirtti. Çiftlik dahilinde yer alan hayvanların genetik yapısını ve yaşlarını dikkate aldıklarını ifade eden şirket, verimin düşük olduğuna değindi. Bunların yanında üretim maliyetlerinin de hesaplandığını dile getirdi. Üretimin kapasite çerçevesinde mümkün olmadığını belirterek, faaliyetlerin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini kaybettiğini aktardı.

Çiftliğin Altyapısı Değişecek

Çiftlikteki hayvanlara yönelik reform yapacaklarını da dile getiren şirket, çiğ süt üretimi noktasında üretime ara verilmesi kararına vardıkları bildirdi. Bu süreçte üretim çiftliğinin alt yapısında bazı değişiklikler yapacaklarını, söz konusu iş planının tekrar düzenleneceğini, alt yapı çalışmaları dahilinde üretime dahil edilen makinelerin yeni teknoloji ürünleriyle değiştirileceğini dile getirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada faaliyetlerin yeni yatırımlar sonrasında tekrardan başlayacağına da vurgu yapıldı. Faaliyetlere yeniden başlandığında tam kapasite üretim yapacaklarının altını çizen Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., faaliyetlerine çiğ süt, embriyo ve damızlık alanlarında devam edeceğini ifade etti.

Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş., Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin bağlı iştiraki olarak faaliyet göstermekteydi. 

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