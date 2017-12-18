Gazprom, Türkiye İhracatında 27,6 Milyar Metreküple Rekor Tazeledi

Gazprom 2017 yılında Türkiye’ye yaptığı doğalgaz ihracatını artırdı. Şirketin 1 Ocak ile 15 Aralık 2017 tarihleri arasında yaptığı ihracattaki artış yüzde 18,8’i buldu. Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz miktarıysa rekor olarak nitelendirildi.

Gazprom’un İhraç Ettiği Doğalgaz Miktarı Yüzde 18 Arttı

Rusya merkezli olarak faaliyet gösteren Gazprom, 1 Ocaktan 15 Aralık 2017 tarihine kadar Türkiye’ye toplamda 27 milyar 600 milyon metreküplük doğalgaz ihracatı gerçekleştirdi. Bu miktar 2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında doğalgaz ihracatındaki artışın yüzde 18,8 olduğuna vurgu yapıldı. Rus doğalgaz devinin Türkiye’ye yaptığı ihracat, son olarak 2014 yılında 27 milyar metreküplük seviyeyi görmüştü. Söz konusu yılda yapılan ihracat miktarı 27 milyar 300 milyon metreküp olarak kayda geçmişti.

1 Ocak – 15 Aralık Dönemindeki Toplam İhracat 184,2 Milyar Metreküpe Ulaştı

Gazprom tarafından yapılan açıklamada, şirketin gerçekleştirdiği toplam ihracata ilişkin bilgilerde kendine yer açtı. Buna göre Rus dev 1 Ocak ile 15 Aralık tarihleri arasında toplamda 184 milyar 200 milyon metreküp doğalgaz ihracatına imza attı. Bu miktar bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 8,3’lük fark atmayı başardı.

Türkiye Pazarı Sıralamada İkinci!

Gazprom ihracatında en iyi pazarlar arasında yer alan Türkiye listenin ikinci sırasının sahibi. Türkiye cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Rus dev aynı dönemler dikkate alındığında Yunanistan’a yönelik gerçekleştirdiği ihracatı yüzde 10,1 oranında arttırdı. Bu dönemde Macaristan’a yapılan ihracat yüzde 22’lik sıçramaya ev sahipliği yaptı. Şirket bunların yanı sıra Sırbistan ve Bulgaristan ihracatında da güzel gelişmeler yaşadı. Sırbistan’a yönelik ihracatını yüzde 23,5 oranında artırdığını belirten Gazprom, “1 Ocak ile 15 Aralık tarihleri arasında Bulgaristan’a yapılan ihracat miktarımız yüzde 5,7 oranında yükseliş sergiledi” dedi.

Üretim Yüzde 13,4 Arttı

Şirketin doğalgaz üretim miktarı da ihracat gibi artış yönlü hareket etti. Söz konusu dönemde üretimdeki artışın yüzde 13,4’ü bulduğunu aktaran şirket, toplamdaki üretimin 447 milyar 900 milyon metreküp olduğunun altını çizdi.