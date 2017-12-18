OPEC Petrol Üretiminde Kısıntı Anlaşması İmzaladı

ABD'nin petrol üretiminde güçlü olan tarafın özel firmalar olduğunu ifade eden Eski Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) temsilcisi Cevat Yarjani, bu gidişatı değiştirmenin yalnızca yapılacak yasal düzenlemelerle mümkün olduğunu dile getirdi. OPEC ve diğer ülkelerin üretimde kısıntı yapma kararının her ülkede aynı yöntemle yapılmayacağına değinen Yarjani, ABD'nin petrol üretiminin OPEC ve OPEC harici petrol üretimi yapan ülkelerde olduğu gibi devlet tekelinde değil, kontrol ve üretim hakkında alınan kararların özel şirket politikaları kapsamında yapıldığını söyledi.

Devletin bu firmaların üretim tutarı hakkında herhangi bir karar almayacağına dikkat çeken Yarjani, Amerikalı petrol şirketlerinin özel şirket konumunda olduğunu, bu şirketlerin üretim seviyesinde alınacak kararların yalnızca tekel karşıtı yasalarla düzene girebileceğini ifade etti. Yarjani, üretim süreci bu şekilde devam ederse bu şirketlerin OPEC ülkelerinin yaptığı gibi bir araya gelerek fiyat ve üretim miktarına dair ortak bir paydada anlaşmalarının mümkün olmayacağını aktardı.

OPEC ABD’nin Üretiminden Hoşnut Değil

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Sarı, OPEC'in üretimi kısma kararından sonra ABD'de petrol üretiminde devamlı olarak artış yaşandığına dikkat çekti. Sarı, ABD'de kaya petrolü üretiminde gözlemlenen artış miktarının OPEC ve kısıntı anlaşmasını imzalayan ülkeler için istenmeyen bir durum olduğunu ifade etti.

ABD'nin petrol üretimini arttırması nedeniyle teoriler üretmenin anlamsız olduğunu belirten Sarı, ABD petrol piyasasında yaşanan gelişmelerin kolay bir piyasa modeli ile açıklanabileceğine değindi. Doğru olmayan varsayımlar üstüne kurulu bir OPEC anlaşması olduğuna işaret eden Sarı, bu anlaşmanın uzun vadedeki sonuçlarıyla ilgili düşündükleri olayların yaşanmaya başladığını aktardı.