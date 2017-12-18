TÜBİTAK Genç Girişimci Projelerini Değerlendirmeye Devam Ediyor

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında genç ve yenilikçi girişimci adaylarına sağlanan desteklerin süreceğine işaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, 2017 senesi çağrısının ilk yarım döneminde açılan 195 firmaya, ikinci yarım dönemde projeleri başarılı bulunan 220 girişimcinin açacağı firmaların dahil edilmesiyle, toplam 415 firmanın Bireysel Genç Girişim Programı aracılığıyla açılmış olacağını bildirdi.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Ergin, TÜBİTAK'ın BİGG Programı hakkında detayları anlattı. TÜBİTAK'ın 2012 senesi itibarıyla yürüttüğü "Girişimcilik Aşamalı Destek Programı"nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı" ile beraber çalışmaya başladığını anımsatan Ergin, 2 programın 2017 çağrı döneminden sonra "Bireysel Genç Girişim Programı" adıyla ve revize edilmiş içeriğiyle yürütülmeye başladığını aktardı.

Sermaye Desteği Sağlanıyor

Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında günümüze kadar destek almaya hak kazanan 752 girişimci, kendi firmalarını açarak ticari fikirlerini faaliyete geçirdi. Programın ilk çağrı döneminde 20 uygulayıcı kuruluş tarafından girişimcilere eğitim, mentorlük, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içeren hızlandırıcı hizmeti sağladığını dile getiren Ergin, bu sayede TÜBİTAK'ın uygulayıcı kuruluşlara da destek verdiğini belirtti. Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrı döneminde girişimcilerin şirketlerini açmasının ardından, 150 bin lira sermaye desteği sağlanarak her girişimciye iş rehberi ataması yapıldı.

Bireysel Genç Girişim Programı aracılığıyla genç ve yenilikçi girişimci adaylarının projelerini değerlendirmeye devam edeceklerini bildiren Ergin, 2017 senesinde çağrının ilk döneminde açılan 195 firmaya, ikinci dönemde desteklenmesi uygun görülen 220 girişimcinin açacağı firmaların da dahil edilmesiyle toplam 415 firma Bireysel Genç Girişim Programı kullanılarak açılacağını belirtti. Bu 415 firmaya, toplam 61 milyon 127 bin lira tutarında bütçe ödemesi sağlanacak.