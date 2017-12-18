TÜBİTAK Genç Girişimci Projelerini Değerlendirmeye Devam Ediyor
Advert Advert Advert


TÜBİTAK Genç Girişimci Projelerini Değerlendirmeye Devam Ediyor


TÜBİTAK Genç Girişimci Projelerini Değerlendirmeye Devam Ediyor
TÜBİTAK Genç Girişimci Projelerini Değerlendirmeye Devam Ediyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-18 Saat: 14:24:48
Anasayfa Şirketler TÜBİTAK Genç Girişimci Projelerini Değerlendirmeye Devam Ediyor

Ergin, Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında genç ve yenilikçi girişimcilerin tasarılarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında genç ve yenilikçi girişimci adaylarına sağlanan desteklerin süreceğine işaret eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, 2017 senesi çağrısının ilk yarım döneminde açılan 195 firmaya, ikinci yarım dönemde projeleri başarılı bulunan 220 girişimcinin açacağı firmaların dahil edilmesiyle, toplam 415 firmanın Bireysel Genç Girişim Programı aracılığıyla açılmış olacağını bildirdi.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Ergin, TÜBİTAK'ın BİGG Programı hakkında detayları anlattı. TÜBİTAK'ın 2012 senesi itibarıyla yürüttüğü "Girişimcilik Aşamalı Destek Programı"nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı" ile beraber çalışmaya başladığını anımsatan Ergin, 2 programın 2017 çağrı döneminden sonra "Bireysel Genç Girişim Programı" adıyla ve revize edilmiş içeriğiyle yürütülmeye başladığını aktardı.

Sermaye Desteği Sağlanıyor

Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında günümüze kadar destek almaya hak kazanan 752 girişimci, kendi firmalarını açarak ticari fikirlerini faaliyete geçirdi. Programın ilk çağrı döneminde 20 uygulayıcı kuruluş tarafından girişimcilere eğitim, mentorlük, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içeren hızlandırıcı hizmeti sağladığını dile getiren Ergin, bu sayede TÜBİTAK'ın uygulayıcı kuruluşlara da destek verdiğini belirtti. Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrı döneminde girişimcilerin şirketlerini açmasının ardından, 150 bin lira sermaye desteği sağlanarak her girişimciye iş rehberi ataması yapıldı.

Bireysel Genç Girişim Programı aracılığıyla genç ve yenilikçi girişimci adaylarının projelerini değerlendirmeye devam edeceklerini bildiren Ergin, 2017 senesinde çağrının ilk döneminde açılan 195 firmaya, ikinci dönemde desteklenmesi uygun görülen 220 girişimcinin açacağı firmaların da dahil edilmesiyle toplam 415 firma Bireysel Genç Girişim Programı kullanılarak açılacağını belirtti. Bu 415 firmaya, toplam 61 milyon 127 bin lira tutarında bütçe ödemesi sağlanacak.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Arif Ergin Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek