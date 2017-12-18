KGF Destekli Krediler Esnafı Güçlendirdi

Kanal İstanbul Projesinin faaliyetlerine başlayacağını dile getiren Baran, 2018 senesinde ülkenin yatırımcılar yönünden hala iyi bir ülke olarak değerlendirileceğini düşünüyor. Baran, 2017 senesinde yaşanacak gelişmelere dair ve 2018 senesine dair öngörülerini açıkladı. Türkiye için 2017'nin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Baran, ülkenin, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Türkiye’nin toparlanma sürecinin olduğunu aktardı.

Türkiye Kısa Süre İçinde Toparlandı

Hükümetin kararlı duruşu ve halkın güçlü iradesi sayesinde bu sürecin atlatıldığını anımsatan Baran, siyasi olarak darbeyi başarıyla sonuçlandıramayanların ekonomide yıkım beklentisine girdiklerini anlattı. Bu insanların hedeflerine ulaşamadığına değinen Baran, 2005 senesinde 19.6 milyon olarak belirlenen istihdam edilen vatandaşın sayısının, 2017’de 28.8 milyona ulaştığına dikkat çekti. 9.2 milyon yeni istihdam sağlandığına değinen Baran, 2016'da yaşanan girişimlerin turizm gelirlerine de kötü yansıdığına dikkat çekti. Turizm sektörünün kayıplarını telafi ettiğini ve eylül ayının sonlanmasıyla senelik bazda turist sayısının 25 milyonu, gelirinin de 20 milyar doları geçtiğini bildirdi. Baran, 2017 senesinin 155 milyar doları aşan ihracat verileriyle biteceğini öngörmekte.

2017’de reel sektörün refahını sağlamak için yeni düzenlemeler yapılacağını ve destek uygulamalarının açıklandığını dile getiren Baran, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla finansman bulmakta zorluk çeken şirketlere destek sağlandığını belirtti. Damga vergisinin kapsamı küçültülerek beyaz eşya ve mobilya alımlarında KDV ve ÖTV indirimlerinin sağlandığına işaret eden Baran, sicil affının getirildiğini, artık taşınır Rehni Kanunu ile iktisadi değer taşıyan varlıkların da teminat gösterilebileceğini anlattı.

Bu sene sağlanan kredi ve istihdam desteklerinin özel sektörü rahatlattığına dikkat çeken Baran, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği yüzde 11.1'lik büyüme verilerinin bir rekor olduğuna işaret etti. Bu büyüme verilerinin 2018 senesinden umutlu olmalarına destek olduğunu dile getiren Baran, 2018 senesinde Türkiye’nin yeni projelere başlayacağını anlattı.