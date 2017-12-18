Bursa’dan Tüm Dünyaya Tavuk Ve Yumurta İhracı
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Bursa’dan Tüm Dünyaya Tavuk Ve Yumurta İhracı


Bursa’dan Tüm Dünyaya Tavuk Ve Yumurta İhracı
Bursa’dan Tüm Dünyaya Tavuk Ve Yumurta İhracı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-18 Saat: 15:04:48
Anasayfa İthalat&İhracat Bursa’dan Tüm Dünyaya Tavuk Ve Yumurta İhracı

Bursa'da 1972 senesinde açılan HasTavuk, her sene 26 ülkeye işlenmiş beyaz ete ek olarak 50 milyon tane damızlık civciv ve yumurta, 15 milyon civarında ise yumurtalık civciv satışı yapıyor.

Bursa'ya ek olarak Eskişehir, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de de üretim tesisi bulunan HasTavuk, bin 600 çalışanla beraber her sene etlik ve yumurtalık 200 milyon civciv üretimi gerçekleştiriyor. Muhabirlere açıklamalarda bulunan HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, kuluçka kapasitesi yönünden Avrupa ve Türkiye'nin en büyük damızlık şirketi olduklarını dile getirdi. Şirketin ülke ekonomisine değer kazandırması nedeniyle birçok kurum ve kuruluştan ödül aldığına dikkat çeken Aydemir, HasTavuk’un etlik ve yumurtacı civciv üretiminde ciddi bir pazar payının olduğuna değindi. Yurt içinde pazar payının yüzde 70'lik bölümüne sahip olduklarına dikkat çeken Aydemir, dünya genelinde ise 26 ülkeye ihracat gerçekleştiren altıncı büyük şirket konumunda olduklarını ifade etti.

Bu Sektörde Brezilya’nın Pazar Payı Yüzde 65

2016 senesinden itibaren 45 milyon yumurtacı civciv, 150 milyon etlik civciv üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Aydemir, ihracat hacimlerinin günden güne yükseldiğine değindi. Ürettikleri cins tavukların dünya tarafından talep edildiğini belirten aydemir, 2016 senesinde 15 milyon yumurtalık civciv, 50 milyon damızlık civciv ve yumurta ihracatı yaptıklarını aktardı. Beyaz et tüketiminde ilk sırada Ortadoğu olmak üzere dünyanın çoğu ülkesine ihracat yaptıklarını ifade eden Aydemir, beyaz et üretim teknolojisinde dünya üzerindeki 4 büyük şirketten biri konumunda olduklarına işaret etti.

Türk tavuk firmalarının dünya pazarında ürün ve hizmet kalitesiyle rekabet ettiği ülkelerden daha ön plana çıktığına dikkat çeken Aydemir, dünya üzerinde beyaz et ve yumurta ticaretinde 41 milyar dolar değerinde bir pazarın olduğunu, bu pazarın yüzde 65'lik kısmının Brezilya'ya ait olduğunu anlattı. Aydemir, kendi firmalarının ise sofralık yumurta üretimi ve ihracatında dünyada ikinci sırada, beyaz ette ise yedinci sırada olduklarını aktardı.

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