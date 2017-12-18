Eğlence Ürünleri Üreterek Araplara İhraç Ediyorlar

Şirket, Arap ülkelerinden sonra yönünü Avrupa pazarına çevirdi. Tekin Lunapark, Ankara Gençlik Parkı'nda torna işleri yaparken 1984 senesinde lunapark oyuncakları yapmaya başladı. 200 metrekarelik alandaki üretimini, şimdi 7 bin metrekare kapalı toplam 25 bin metrekarelik bir fabrikada devam ettiriyor. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, İtalya, Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre, Polonya gibi ülkelere de ürün ihraç etmeye başladı.

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Tekin Lunapark Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yenen, günümüzde senelik bazda 1.5 ila 3 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı. Son iki sene içinde ihracat oranının düştüğünü belirten Yenen, yavaş yavaş hareketlilik olmaya başladığını dile getirdi. Son zamanlarda Avrupa'da düzenlenen fuarlara katılmaya başladıklarına işaret eden Yenen, Berlin'de düzenlenen fuarda “Chaos” adlı ürünün tanıtımını yaptıklarını ve ürünün çok beğenildiğini ifade etti. Türkiye'de bu ürünlerin üretildiğini insanların bilmediğine dikkat çeken Yenen, Almanya, Fransa ve İngiltere pazarlarına girmeyi hedefliyor. Yenen, Irak, Suriye ve Lübnan gibi pazarların alım gücünün düşmesi sebebiyle Avrupa'ya yöneldiklerini aktardı.

Ürünlerin Tamamı Yerli Malzemeden Yapılıyor

Türkiye'ye ilk lunapark oyuncaklarının İtalya'dan geldiğini hatırlatan Yenen, günümüzde İtalya ile aynı boyutta üretim yaptıklarını anlattı. En güçlü rakiplerinin İtalya olduğunu anlatan Yenen, şimdi ise müşterilerinin İtalya'yı gezerek, Türkiye’den alışveriş yaptığını anlattı. İtalyan ürünlerini geçtiklerini belirten Yenen, Afrika'da fabrika açmayı düşündüklerini, savaştan çıkan Arap ve Afrika ülkelerinin lunaparkları çok beğendiğini anlattı.

Üretilen ürünlerin yüzde 99'luk kısmının yerli malzemelerden yapıldığını dile getiren Yenen, en önemli prensiplerinin yerli malzeme kullanmak olduğunu belirtti. Motor ve dişlilerin yerli firmalardan alındığına dikkat çeken Yenen, plastik malzemelerin üretimini ise kendileri yaptıklarını anlattı.